Guadalajara

El Parque de las Niñas y los Niños recibirá la celebración el 30 y 31 de octubre, con hasta 20 altares, concursos de disfraces, talleres infantiles y un homenaje comunitario a seres queridos fallecidos

Zapopan celebrará el Día de Muertos con Calaveritas 2026

Por Ivana Lamas

El Gobierno de Zapopan celebrará el Día de Muertos con Calaveritas 2026, una velada que reunirá altares, concursos y actividades familiares el 30 y 31 de octubre en el Parque de las Niñas y los Niños, con el objetivo de preservar las tradiciones mexicanas y fomentar la convivencia comunitaria.

Alejandro Vázquez Ortiz, coordinador general de Servicios Municipales, informó que se prevé la instalación de entre 17 y 20 altares elaborados por dependencias municipales, familias y colectivos ciudadanos, quienes presentarán distintas propuestas para honrar la memoria de sus seres queridos.

La celebración se realizará de 17:30 a 22:30 horas, con actividades distribuidas en el parque, talleres para niñas y niños y la participación de comerciantes de la zona de San Nicolás de Bari, quienes ofrecerán gastronomía tradicional.

De acuerdo con Vázquez Ortiz, la celebración comenzó alrededor de 2016 y ha sumado cada año a más participantes. En la edición anterior recibió a 12 mil visitantes, por lo que el municipio espera superar esa cifra este año.

Homenaje comunitario a seres queridos

Como parte de las actividades, el Altar Comunitario 2026 permitirá a la ciudadanía compartir fotografías y nombres de personas fallecidas para proyectarlos durante un homenaje colectivo. También podrán llevar elementos físicos para integrarlos a la ofrenda.

Las fotografías deberán representar respetuosamente a las personas homenajeadas y contar con la autorización correspondiente para su difusión. La fecha límite para enviarlas es el 23 de octubre.

Habrá concursos de altares y disfraces

El Concurso de Altares de Día de Muertos reconocerá la creatividad y dedicación de quienes elaboren ofrendas. Las personas interesadas deberán registrar sus propuestas mediante el formulario correspondiente o enviar una descripción del altar y su significado. Las inscripciones cerrarán el 29 de octubre.

Por su parte, el Concurso de Disfraces se llevará a cabo el 31 de octubre, de 18:00 a 19:30 horas, en las categorías infantil, adultos y familiar, esta última dirigida a grupos de dos o más integrantes. Los disfraces deberán ser originales y estar relacionados con la celebración. El registro permanecerá abierto hasta el mismo día del concurso.

El Gobierno de Zapopan invitó a las familias, colectivos y ciudadanía en general a participar en las actividades de Calaveritas 2026, que busca mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos a través de las ofrendas, la creatividad y el recuerdo de quienes han fallecido.

Para informes e inscripciones, las personas interesadas pueden escribir al correo calaveritaszapopan2026@gmail.com.

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