El Gobierno de Zapopan celebrará el Día de Muertos con Calaveritas 2026, una velada que reunirá altares, concursos y actividades familiares el 30 y 31 de octubre en el Parque de las Niñas y los Niños, con el objetivo de preservar las tradiciones mexicanas y fomentar la convivencia comunitaria.

Alejandro Vázquez Ortiz, coordinador general de Servicios Municipales, informó que se prevé la instalación de entre 17 y 20 altares elaborados por dependencias municipales, familias y colectivos ciudadanos, quienes presentarán distintas propuestas para honrar la memoria de sus seres queridos.

La celebración se realizará de 17:30 a 22:30 horas, con actividades distribuidas en el parque, talleres para niñas y niños y la participación de comerciantes de la zona de San Nicolás de Bari, quienes ofrecerán gastronomía tradicional.

De acuerdo con Vázquez Ortiz, la celebración comenzó alrededor de 2016 y ha sumado cada año a más participantes. En la edición anterior recibió a 12 mil visitantes, por lo que el municipio espera superar esa cifra este año.

Homenaje comunitario a seres queridos

Como parte de las actividades, el Altar Comunitario 2026 permitirá a la ciudadanía compartir fotografías y nombres de personas fallecidas para proyectarlos durante un homenaje colectivo. También podrán llevar elementos físicos para integrarlos a la ofrenda.

Las fotografías deberán representar respetuosamente a las personas homenajeadas y contar con la autorización correspondiente para su difusión. La fecha límite para enviarlas es el 23 de octubre.

Habrá concursos de altares y disfraces

El Concurso de Altares de Día de Muertos reconocerá la creatividad y dedicación de quienes elaboren ofrendas. Las personas interesadas deberán registrar sus propuestas mediante el formulario correspondiente o enviar una descripción del altar y su significado. Las inscripciones cerrarán el 29 de octubre.

Por su parte, el Concurso de Disfraces se llevará a cabo el 31 de octubre, de 18:00 a 19:30 horas, en las categorías infantil, adultos y familiar, esta última dirigida a grupos de dos o más integrantes. Los disfraces deberán ser originales y estar relacionados con la celebración. El registro permanecerá abierto hasta el mismo día del concurso.

El Gobierno de Zapopan invitó a las familias, colectivos y ciudadanía en general a participar en las actividades de Calaveritas 2026, que busca mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos a través de las ofrendas, la creatividad y el recuerdo de quienes han fallecido.

Para informes e inscripciones, las personas interesadas pueden escribir al correo calaveritaszapopan2026@gmail.com.