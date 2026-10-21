La Feria del Cartón llena de tradición el Parque Morelos

La Feria del Cartón vuelve a llenar de color y tradición el Parque Morelos de Guadalajara, donde las familias pueden encontrar desde calaveritas de azúcar y catrinas hasta juguetes de madera, cartón y lámina, en un recorrido por algunas de las costumbres más arraigadas del Día de Muertos.

Feria del Cartón 2026

En esta edición, el espacio cuenta con 331 puestos autorizados que ofrecen artículos para los altares, copal, incienso, dulces típicos, pan de muerto, gorditas y comidas en miniatura. También hay juegos mecánicos para quienes acuden con niñas y niños.

Más allá de la variedad de productos, la feria representa una oportunidad para que artesanas, artesanos y comerciantes mantengan sus actividades económicas, al tiempo que comparten con las nuevas generaciones objetos y costumbres que forman parte de la memoria cultural de Guadalajara.

La oferta permite a los visitantes preparar sus altares y encontrar elementos tradicionales para recordar a sus seres queridos, en una celebración que combina el encuentro familiar con el trabajo de quienes mantienen vivas estas expresiones populares.

Supervisa Vero Delgadillo la Feria del Cartón 2026

Vero Delgadillo supervisa la feria

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, realizó un recorrido de supervisión por la Feria del Cartón 2026, donde reconoció la labor de las personas que contribuyen a preservar las tradiciones mexicanas a través de sus productos.

Durante la visita, señaló que este espacio tiene un valor que va más allá de la venta de artículos, pues permite a las familias conservar las costumbres relacionadas con el Día de Muertos y, al mismo tiempo, representa una fuente de ingresos para quienes participan en la feria.

“Esta feria no solo mantiene de pie las tradiciones y el trabajo de muchas personas, también nos da regalos para, a través de un altar y de nuestras tradiciones, podamos recordar con amor a los que ya no están”, expresó.

La alcaldesa agregó que su administración busca brindar herramientas a quienes dependen de esta actividad para sostener sus hogares, sin dejar de lado la importancia de proteger la historia y las expresiones culturales de la ciudad.

Supervisa Vero Delgadillo la Feria del Cartón 2026

Por su parte, Antonio Álvarez Esparza, secretario general de FROC-CONLABOR, agradeció el impulso a esta exposición, que consideró una oportunidad para reivindicar el arte y la cultura ancestral de los mexicanos y de los tapatíos.

DATOS

La Feria del Cartón 2026 permanecerá instalada en el Parque Morelos, en Guadalajara, hasta el miércoles 4 de noviembre. Es una opción para recorrer en familia durante las semanas previas al Día de Muertos y encontrar los elementos tradicionales para preparar los altares y disfrutar de los productos que forman parte de esta temporada.