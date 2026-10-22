África en Jalisco celebra la herencia afrodescendiente

a música, la danza y la memoria se encuentran en el tercer Festival África en Jalisco, una iniciativa que busca reconocer la herencia afrodescendiente como parte de la historia y la identidad cultural del estado, a través de actividades artísticas, académicas y participativas.

Del miércoles 21 al sábado 24 de octubre, distintos espacios de Guadalajara reciben propuestas abiertas al público que invitan a conocer las aportaciones de las comunidades afrodescendientes y reflexionar sobre su presencia en la construcción cultural de Jalisco.

El encuentro combina conversatorios y ponencias con presentaciones musicales y de danza, en una programación que acerca al público a diversas expresiones culturales y promueve el reconocimiento de una herencia que forma parte de la diversidad de la entidad.

Tercer Festival África en Jalisco 2026

El miércoles 21 de octubre, el Edificio Arroniz fue sede del conversatorio “Afrodescendencia en Jalisco: historia, memoria y resistencia”, que incluyó la presentación de un libro y ponencias de las doctoras Susana Sotomayor, Celina Becerra y Claudia Gamiño. La jornada también contempló la participación de la banda Bluebird y un espacio para el baile.

Las actividades continúan el jueves 22 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en la Escuela de Artes Jalisco, con una presentación de bailables, una clase de danzón y la participación de la Orquesta Típica.

Para el viernes 23 de octubre, el programa contempla una presentación de danza africana a las 18:00 horas en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, donde el movimiento y el ritmo serán protagonistas de la jornada.

El sábado 24 de octubre, a partir de las 17:00 horas, la explanada del Museo Cabañas recibirá la presentación de la Gran Rueda de Casino y de la agrupación Alexis y su Calor de Habana, con una tarde dedicada a la música y el baile.

Todas las actividades del festival son gratuitas y están dirigidas al público en general, por lo que representan una oportunidad para acercarse a la historia, las expresiones artísticas y la riqueza cultural de la herencia afrodescendiente en Jalisco.