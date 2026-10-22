África en Jalisco celebra la herencia afrodescendiente

a música, la danza y la memoria se encuentran en el tercer Festival África en Jalisco, una iniciativa que busca reconocer la herencia afrodescendiente como parte de la historia y la identidad cultural del estado, a través de actividades artísticas, académicas y participativas.
Del miércoles 21 al sábado 24 de octubre, distintos espacios de Guadalajara reciben propuestas abiertas al público que invitan a conocer las aportaciones de las comunidades afrodescendientes y reflexionar sobre su presencia en la construcción cultural de Jalisco.
El encuentro combina conversatorios y ponencias con presentaciones musicales y de danza, en una programación que acerca al público a diversas expresiones culturales y promueve el reconocimiento de una herencia que forma parte de la diversidad de la entidad.
El miércoles 21 de octubre, el Edificio Arroniz fue sede del conversatorio “Afrodescendencia en Jalisco: historia, memoria y resistencia”, que incluyó la presentación de un libro y ponencias de las doctoras Susana Sotomayor, Celina Becerra y Claudia Gamiño. La jornada también contempló la participación de la banda Bluebird y un espacio para el baile.
Las actividades continúan el jueves 22 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en la Escuela de Artes Jalisco, con una presentación de bailables, una clase de danzón y la participación de la Orquesta Típica.
Para el viernes 23 de octubre, el programa contempla una presentación de danza africana a las 18:00 horas en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, donde el movimiento y el ritmo serán protagonistas de la jornada.
El sábado 24 de octubre, a partir de las 17:00 horas, la explanada del Museo Cabañas recibirá la presentación de la Gran Rueda de Casino y de la agrupación Alexis y su Calor de Habana, con una tarde dedicada a la música y el baile.
Todas las actividades del festival son gratuitas y están dirigidas al público en general, por lo que representan una oportunidad para acercarse a la historia, las expresiones artísticas y la riqueza cultural de la herencia afrodescendiente en Jalisco.