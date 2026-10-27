Cuando las canciones se convierten en dibujos, el Museo Cabañas abre sus puertas al arte y la memoria

Las canciones nos llevan de vuelta a un recuerdo, a una persona o a una época de nuestra vida. Algunas evocan la alegría de un encuentro y otras guardan la nostalgia de una despedida.

“El Arte de la Canción II. Colección Milenio Arte”, en el Museo Cabañas

Esa memoria afectiva es el punto de partida de “El Arte de la Canción II. Colección Milenio Arte”, exposición que fue inaugurada el sábado 24 de octubre en el Museo Cabañas, en Guadalajara.

La muestra reúne 88 dibujos inspirados en canciones emblemáticas de la música popular mexicana y forma parte de la conmemoración del 80 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). Bajo la curaduría de Avelina Lésper, el proyecto plantea un encuentro entre dos lenguajes artísticos: la música y las artes visuales.

“El Arte de la Canción II. Colección Milenio Arte”, en el Museo Cabañas

Lejos de reproducir literalmente las letras de las canciones, las obras ofrecen interpretaciones personales de sus historias, sentimientos y atmósferas. Así, una melodía que para alguien representa el amor puede encontrar en el dibujo una lectura distinta, mientras que una canción asociada con la tristeza puede transformarse en una imagen que invite a mirar esa emoción desde otra perspectiva.

“El Arte de la Canción II. Colección Milenio Arte”, en el Museo Cabañas

¿Cómo se dibujan las emociones de una canción?

Realizadas con materiales como grafito, carboncillo, tinta y técnicas mixtas, las piezas reivindican el dibujo como una disciplina capaz de construir sus propios significados y dialogar con otras expresiones artísticas.

“El Arte de la Canción II. Colección Milenio Arte”, en el Museo Cabañas

El recorrido está organizado en cuatro ejes temáticos inspirados en la clasificación de las emociones de la filosofía estoica: el anhelo de los bienes futuros, la alegría por los bienes presentes, el temor por los males futuros y la aflicción por los males presentes.

“El Arte de la Canción II. Colección Milenio Arte”, en el Museo Cabañas

Esta estructura permite aproximarse a las canciones más allá de sus melodías. Las emociones se convierten en el hilo conductor de una experiencia en la que cada visitante puede encontrar conexiones con su propia historia y con los recuerdos que conserva de la música que ha escuchado a lo largo de su vida.

“El Arte de la Canción II. Colección Milenio Arte”, en el Museo Cabañas

La propuesta también recupera la tradición de los cancioneros populares, aquellas publicaciones que acercaban las letras de las composiciones escuchadas en la radio a la vida cotidiana. En esta ocasión, ese vínculo se traslada a las artes visuales mediante un conjunto de imágenes que invita a descubrir cómo una canción puede convertirse en una obra plástica.

“El Arte de la Canción II. Colección Milenio Arte”, en el Museo Cabañas

Un recorrido para escuchar con la mirada

Con esta exposición, el Museo Cabañas suma a su oferta cultural una propuesta que invita a detenerse frente a cada dibujo y reconocer las distintas maneras en que la música forma parte de la experiencia humana.

La exhibición permanecerá abierta hasta enero de 2027, por lo que ofrece a tapatíos y visitantes la oportunidad de acercarse a este diálogo entre música, memoria y dibujo como parte de un recorrido por uno de los recintos culturales más emblemáticos de Guadalajara.

“El Arte de la Canción II. Colección Milenio Arte”, en el Museo Cabañas

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