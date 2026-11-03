La primera vez que escuché a Caifanes fue en la radio. Sonó “Mátenme porque me muero” y fue un momento importante en mi vida.

Me gustaba el rock en inglés. Ya había canciones de rock en español, argentino y bandas por todos lados, de todos los colores y sabores.

El rock mexicano empezaba a asomarse y, con Caifanes, comenzó el boom!!!

Definitivamente, lo mejor fue cuando los vi por primera vez en vivo. De lo más chingón que me ha pasado en la vida.

Para cualquier banda o cantante es importante salir de su lugar de origen para darse a conocer. Es un camino difícil, pero también uno de los pasos más importantes para abrirse camino y alcanzar el éxito.

Dos bandas de la Ciudad de México nos visitarán durante los primeros días de noviembre y tocarán en distintos escenarios de Guadalajara y Zapopan. Se trata de TitanBoa y Yaot, dos propuestas que llegan con fuerza para compartir su música con el público tapatío.

Invasión Sonora con TitanBoa & Yaot

TitanBoa

TitanBoa es una banda mexicana de metal originaria del norte de la Ciudad de México. Se formó en 2016 con la premisa de crear música sin etiquetas ni limitaciones de género. Su esencia radica en la libertad creativa, explorando sonidos intensos y experimentales dentro del metal.

El proyecto fue fundado por Raúl Vilchis y Norman Palacios, músicos con más de 20 años de trayectoria, quienes comenzaron a trabajar en lo que sería su primer LP. Al finalizar el álbum, invitaron a Arturo Chávez Balám a participar en la grabación y posteriormente consolidarse como parte esencial de la banda.

En 2021 lanzaron su álbum debut, “Veil of Life”, marcando un punto clave en su trayectoria. A lo largo de estos años, TitanBoa ha llevado su energía a distintos escenarios de la Ciudad de México, participando en eventos como la batalla de bandas “Road to Hell” y el festival “Estigma Radio”, donde su sonido ha resonado con fuerza y ha conectado con un público cada vez más amplio.

Desde las entrañas del underground mexicano, nosotros somos TitanBoa.

No seguimos tendencias. No buscamos aprobación. No pedimos permiso. Somos la bestia que despierta, el rugido del metal que México ha ignorado por demasiado tiempo.

Crecimos con los ecos de titanes como Emerson, Lake & Palmer y Pink Floyd, pero nuestra sangre hierve con una furia distinta. No somos nostalgia. Somos el presente. Somos el futuro.

En un país donde el metal ha sido relegado a las sombras, donde el talento se ahoga en el olvido, nosotros venimos a encender la llama y reducir a cenizas lo que nos detiene.

No somos solo una banda. Somos una declaración de guerra contra el conformismo, contra el estigma de que el metal mexicano es apenas un susurro en la historia de la música. Venimos a gritarlo hasta que el mundo escuche.

No queremos solo tocar. Queremos reventar la escena. Queremos que cada riff retumbe como un trueno, que cada golpe de batería sea un eco en el cráneo de quienes nos han ignorado y que cada nota atraviese el aire como una serpiente afilada y letal.

¡Vamos a hacer temblar la tierra!

Invasión Sonora con TitanBoa & Yaot

Yaot: el sonido del guerrero mexicano

Yaot es una banda mexicana de stoner, grunge y metal, formada a finales de 2019.

Su nombre significa guerrero en náhuatl y refleja su propuesta musical: un sonido pesado, a la vieja escuela, combinado con elementos de la cultura mexicana y un estilo ruidoso propio.

En 2022 lanzaron su LP debut y, en 2025, un nuevo EP. Desde entonces han recorrido varios estados del país y compartido escenario con referentes del rock nacional.

Sus integrantes provienen de diferentes proyectos, pero comparten una misma visión. Juntos llenan el escenario de fuerza, incorporando sus influencias musicales y elementos de la cultura mexicana para crear un universo sonoro propio.

Estos son los integrantes de Yaot:

Carlos Howard, vocalista.

Alan Zúñiga, guitarrista.

Roberto Caber, bajista.

Jorge Charbel, baterista.

Norman Palacios, guitarrista.

Yaot está preparando toda su energía y fuerza para presentarse ante el público tapatío del 5 al 9 de noviembre.

La banda ha despertado el interés de los amantes del metal gracias a sus enérgicas presentaciones en vivo, con las que ha conseguido hacer crecer una fiel fanaticada llamada “Los Guerreros”.

Definitivamente, Yaot está haciendo lo propio para convertirse en un referente del poderío musical hecho en México.

Invasión Sonora con TitanBoa & Yaot

DATOS | Invasión Sonora

TitanBoa & YAOT en Guadalajara y Zapopan