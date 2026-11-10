Jalisco inaugura ITB Americas 2026, la feria turística que conectará a 50 países

Jalisco se convirtió en punto de encuentro de la industria turística internacional con la inauguración de la primera edición continental de ITB Americas 2026, una feria que reúne en Guadalajara a destinos, compradores, operadores y proveedores de 50 países de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la inauguración de la feria ITB Américas 2026 (Edgar Quintana)

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, encabezó el recorrido inaugural y el corte de listón, acompañado por Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México; Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco; Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno estatal; David Ruetz, vicepresidente sénior de Messe Berlin, y Vicente Salas Heselbach, director general de Messe Berlin Americas, entre otros representantes del sector.

Durante el recorrido, el mandatario visitó los espacios de exposición de Jalisco, México y República Dominicana, además de los pabellones de Egipto, Finlandia y Japón, donde conoció la oferta turística, cultural y de hospitalidad de cada destino. Entre los stands destacó la representación de la mexicanidad en el espacio de Jalisco y el pabellón nacional bajo el lema México está de moda.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la inauguración de la feria ITB Américas 2026 (Edgar Quintana)

Organizada por Messe Berlin Americas, ITB Americas busca integrar a todo el continente en una misma plataforma comercial para impulsar oportunidades de negocio, establecer alianzas y compartir las tendencias que marcarán el desarrollo de la industria turística. Como parte del acuerdo para su realización, Guadalajara será sede durante cinco ediciones consecutivas, hasta 2030, y albergará la oficina continental de la organización.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la inauguración de la feria ITB Américas 2026 (Edgar Quintana)

La feria se desarrolla del 10 al 12 de noviembre en Expo Guadalajara, con la participación de cerca de 300 empresas y organizaciones, así como más de 5 mil profesionales y compradores internacionales. El encuentro también contempla un programa académico con más de 40 sesiones, más de 100 ponentes y seis ejes temáticos, en los que se abordan asuntos relacionados con turismo, transporte aéreo, hotelería, tecnología, pagos, investigación, medios de comunicación y sostenibilidad.

Entre las compañías participantes se encuentran las aerolíneas United, Air Canada, Volaris y LATAM; las cadenas hoteleras Accor y Wyndham; los operadores G Adventures, Intrepid Travel y TUI Musement, así como las plataformas Trip.com y GetYourGuide y las empresas tecnológicas Amadeus y SiteMinder.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la inauguración de la feria ITB Américas 2026 (Edgar Quintana)

Para Jalisco, la realización de esta primera edición representa una oportunidad para fortalecer su posicionamiento como destino de negocios, reuniones y turismo internacional. Las expectativas para el encuentro contemplan recibir a 5 mil visitantes y generar una derrama económica estimada en 240 millones de pesos para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La apuesta también se respalda en el dinamismo del sector en la entidad: uno de cada tres turistas que llegan a Jalisco lo hace por motivos de negocios o congresos. Este segmento genera alrededor de 87 mil 600 empleos directos e indirectos, mientras que el gasto turístico asociado se incrementó 63.3 por ciento en comparación con 2017.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la inauguración de la feria ITB Américas 2026 (Edgar Quintana)

El encuentro se realiza en un contexto de crecimiento para la industria turística mexicana. En 2024, México recibió 86.4 millones de visitantes internacionales y registró una derrama cercana a los 33 mil millones de dólares, cifras que reflejan la dimensión de un sector en el que Jalisco busca ampliar su participación y consolidar vínculos con los mercados internacionales.

ITB Americas 2026 tiene un horario de 10:00 a 18:00 horas y acceso exclusivo para profesionales acreditados.