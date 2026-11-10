Spiritual urgente: ¿Memento Mori?

Panteón de Belén (CLAUDIA LOPEZ)

De repente me preguntó: ¿A qué atribuyes tu estado civil si eres tan coqueta? Desde su perspectiva su interrogante era de una lógica irreprochable, y me recordó aquella otra que no fue dirigida directamente, pero hacia mí con toda seguridad, iba: ¿Por qué no te ha cazado?

Tanta pregunta en el aire y yo con tan pocas ganas de contestar o con un amplio catálogo de respuestas que van de lo cínico a lo dramático, pero bueno.

Abro hilo, dicen en facebook, pero esto no es eso.

Soy sólo yo con una pluma de tinta azul sentada en la mesa de madera de una cenaduría que cierra a las diez y media. Por su horario la elegí, para tener al menos una hora para darme el gusto de poner por escrito estas vaguedades sin embargo tan filosas.

Pero tampoco viene a cuento la razón por la que estoy aquí: estuve más de una hora haciendo fila para entrar al recital “Memento Mori” que, a estas horas, seguro ya hasta se acabó. Frustrada, esa es la palabra, me separe de la fila mucho tiempo después de que, amablemente, eso sí, dos personas distintas de la organización del evento nos explicaron porqué nos teníamos que ir a nuestras casas, que si por aquello de la Seguridad y las sabias recomendaciones de Protección Civil y sus protocolos relacionados con la acumulación de gente en lugares públicos; que si las 50 sillas y los 30 que podían escuchar de pie y multiplicando eso por dos, ya que, como una excepción, se repetiría el recital, el segundo empezaría a las ocho y media, y parece que tampoco a ellos les salían las cuentas porque no consideraban el tiempo que tardarían los primeros 80 en salir.

Igual, seguimos ahí firmes, hasta que una señora del público nos preguntó sobre nuestra posible entrada al panteón de Belén a lo que contestó con gentileza el joven que estaba a mi derecha en la fila, dijo que nosotros estábamos (lo juro) de “migajeros” ya que nos explicaron con exactitud que no entraría ni un alma (es un decir) después de la señorita de blanco, ubicada tan adelante en la fila que ni supimos quién era.

Pues “migajeando” y todo, les dejé un mensaje en su red social (Instagram) a los organizadores, y como toda crónica que se respete debe apegarse a la realidad, reproduzco para el paciente lector mi mensaje: “No hay un emoticón que transmita la sensación de estar más de una hora afuera del Panteón de Belén para entrar al recital de canto “Memento Mori”, y que dos personas de la organización vengan a decirnos que no podemos pasar porque no hay cupo. ¿Enojo, rabia, impotencia?, todo eso y más que mejor no digo.”

Podría pensar que si esta experiencia se trataba de recordar que uno se muere, pues bueno, la muerte es triste y triste es decir que, aunque me fui, mis ganas de escuchar el recital siguen vivas y enojadas.

En fin, gajes del oficio de ser ciudadano en Guadalajara un 4 de noviembre del año 2026.