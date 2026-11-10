La Gran Fiesta del Cine Mexicano celebrará su edición 14 con estrenos y homenajes en Guadalajara

La Gran Fiesta del Cine Mexicano celebrará su decimocuarta edición en Guadalajara del 12 al 19 de noviembre, con una programación que tendrá como eje las producciones realizadas en Jalisco y los trabajos de cineastas originarios del estado, además de largometrajes de otras regiones del país y de mexicanos que desarrollan su trabajo en el extranjero.

La edición de este año incluirá estrenos mundiales, películas con recorrido por festivales internacionales, exhibiciones especiales y homenajes a tres figuras del espectáculo: el luchador Tinieblas y los actores Vanessa Bauche y Eduardo Yáñez.

La programación estará dividida en cinco secciones: Cine Jalisciense, dedicada a películas realizadas en el estado o por cineastas jaliscienses; Mexicanos en el Extranjero, que reúne obras desarrolladas fuera del país; Cine No Chilango, enfocada en largometrajes de otras entidades; y Cine CDMX, que contempla producciones de cineastas capitalinos vinculadas con Jalisco por sus locaciones, financiamiento o participación de talento local.

También se incluirá La Antesala de las Diosas de Plata, una sección que refuerza el vínculo del festival con estos premios. En los últimos tres años, películas como No vayas a clase mañana, Allá, 140 horas en Venezia y Corina han obtenido este reconocimiento.

Entre los títulos anunciados destacan Tiempos grises, que llegará a Guadalajara después de presentarse en Sitges y Morbido, y Torna, coproducción con España que tendrá su estreno en México tras participar en el Evolution Mallorca Film Festival. Para esta última se anunció la presencia de su director, Juan Sut, y de su coprotagonista, Mar Serna.

La selección también contempla las producciones vinculadas con Jalisco La sangre que nos une, de Víctor Osuna, y Dúos, de Frank Rodríguez, que han participado en festivales de Ámsterdam y Manhattan, respectivamente.

En el apartado de estrenos mundiales de cine jalisciense figuran Ensayo para desaparecer, El espantapájaros de Loma Alta, ¿Dónde está la casa de mi padre? y Peregrino a Talpa. A estas se suman Adiós amor, presentada previamente en Morelia; Para que no se te olvide, reconocida con el premio del público en Guanajuato, y El círculo de los mentirosos, distinguida en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

La sede principal será Cinemex Sania, donde se realizarán 34 funciones durante el festival. Las proyecciones estarán acompañadas de sesiones de preguntas y respuestas con directores y elencos. El Cine Mayahuel será la segunda sede y albergará una exhibición exclusiva de un documental sobre Sergio Arau.

El programa también abrirá espacios para nuevas generaciones de realizadores mediante las secciones Futuros Cineastas, integrada por cortometrajes de menores de 17 años; Cortometrajes Universitarios, para trabajos de estudiantes de distintas escuelas del país, y Cortometraje Profesional.

De acuerdo con los organizadores, el festival ha contribuido al desarrollo de la industria cinematográfica local mediante la generación de proyectos y encuentros entre productores. Señalaron que, de los 210 largometrajes jaliscienses filmados hasta la fecha, más de 80 por ciento se han gestado a partir del festival y de las reuniones de productores realizadas en este marco.

En cuanto a los homenajes, Tinieblas recibirá la Minerva de Oro por su trayectoria en el cine y la televisión, particularmente por su participación en la época de oro del cine de luchadores. Vanessa Bauche será reconocida por una carrera que comenzó desde su infancia y que incluye su participación en Amores perros, mientras que Eduardo Yáñez recibirá un reconocimiento por su trabajo en teatro, cine y televisión, tanto en México como en Estados Unidos.

El cierre del encuentro estará a cargo de Brotherhood, una película musical estadounidense que aborda la migración y cuenta con participación mexicana. Su protagonista, Mauricio Martínez, tiene prevista su asistencia a la ceremonia de clausura, programada para el 19 de noviembre a las 19:00 horas en el Salón Tres Luces, donde también se anunciarán los ganadores de las distintas secciones.