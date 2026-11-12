El gobernante, el creyente y el artista: controversia sobre una obra de teatro

Solo una de cuatro funciones programadas. Así de corta fue la temporada de la controversial obra de teatro “Jesús lloró por última vez en un muro de concreto”.

¿Por qué causa tanta polémica en redes sociales esta puesta en escena? Más allá de las cancelaciones por ofensas al sentir religioso o de las apologías de la libertad de expresión, en este desborde de pasiones es imperioso explicar los contextos y la complejidad de este fenómeno, en el que convergen y polemizan los ámbitos religioso y cultural.

El escritor y director de la obra es el dramaturgo jalisciense Cristian Bravo Ruiz, y la produjo la compañía teatral Drama Blanco. La puesta obtuvo el financiamiento de la Beca Grodman, otorgada por la Universidad de Guadalajara para impulsar proyectos escénicos de egresados. Esto le valió ser seleccionada en la convocatoria estatal Habita la Escena e ingresar a la cartelera de recintos públicos.

En noviembre, antes de su suspensión, alcanzó a ser estrenada en el Teatro Alarife Martín Casillas. ¿De qué va la obra? En ella, los protagonistas son Jesús y Judas, quienes son empleados como personajes metafóricos para ilustrar males sociales contemporáneos, como lo son el desplazamiento inmobiliario, el autoritarismo político y la crisis del capitalismo.

Difícil no empatizar con estas causas y loar su denuncia. El problema estuvo en la elección de los personajes. Cada cultura y civilización tiene a sus figuras notables: en China, Mao Zedong; en el mundo islámico, el profeta Mahoma. En el caso de la civilización cristiana, Jesús cuenta con toda la notoriedad y el respeto de un considerable número de creyentes.

Es delicado —y un acto de verdadera audacia— meterse con las figuras representativas y consagradas de una sociedad: véase el caso del pintor Fabián Cháirez y su cuadro “Zapata gay”, que provocó el enojo de familiares del caudillo, de organizaciones campesinas y de más de un alma revolucionaria de la vieja escuela.

Algo parecido le pasó a Jesús lloró por última vez… Youtuberos cristianos (de los que ahora hay tantos) echaron a andar toda una campaña en redes sociales para descalificar la obra, la cual tuvo bastante resonancia. La principal plataforma que alojó la petición para su cancelación fue Actívate, bajo el título «¡No con nuestros impuestos, no con nuestra fe!». La iniciativa logró reunir más de 20 mil firmas. La campaña también fue amplificada por portales digitales de corte conservador como Conciencia Social (concienciasocial.mx).

El mismo jueves 5 de noviembre, fecha del estreno, un grupo de manifestantes irrumpió en el teatro alzando la voz y reclamando respeto a sus creencias religiosas, amenazando con regresar a la siguiente función.

La campaña y la manifestación no eran hechos que las autoridades pudieran simplemente ignorar. Sus órganos especializados deliberaron y, en un comunicado fechado el 10 de noviembre, la propia Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de su Jefatura de Espacios Escénicos, declaró que, para no comprometer la seguridad de artistas y asistentes, se suspendían las funciones restantes. Reconoció, además, el conflicto de fe que la obra pudo haber ocasionado entre los creyentes y llamó al diálogo conciliatorio.

El conflicto que suscitó esta puesta en escena deja en claro aspectos de la sociedad que deben ser tomados en cuenta para tener una valoración objetiva de los hechos. El primero es que en México prevalece un Estado laico; no somos Irán ni Afganistán. Sin embargo, la sociedad no es totalmente secular, sino más bien postsecular, lo que implica que buena parte de sus integrantes sigue conservando un sentido de lo sagrado, expresado en figuras como la Virgen de Guadalupe, la de Zapopan, San Judas Tadeo y, por supuesto, Jesús.

Los artistas, seguros del Estado laico, saben que tienen todo el derecho y la libertad de expresarse; pero también los creyentes o personas de fe exigen su libertad de fe y su derecho a que sus creencias sean respetadas. El choque entre estos «dos trenes», claro está, traerá controversias, polémicas y desencuentros que el gobernante debe dirimir: debe velar por la libertad creativa (de hecho, la patrocina a través de universidades y secretarías), pero tampoco puede ignorar los reclamos de las personas de fe.

Controversias como la suscitada por la obra de Bravo Ruiz son sintomáticas de nuestras sociedades posmodernas, donde todos exigen derechos y libertades, dejando en una encrucijada a las autoridades, obligadas a tomar decisiones que quizás no resulten salomónicas, pero sí necesarias.