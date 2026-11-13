Reúnen a 21 escritoras jaliscienses en antología poética sobre la flora nativa

La poesía de 21 escritoras jaliscienses se reúne en El lenguaje de las flores nativas de Jalisco. Antología poética de mujeres jaliscienses, una publicación que vincula literatura, botánica e ilustración para explorar las especies vegetales que forman parte del paisaje cotidiano del estado.

Editado por Gravitar Rotando, el libro es resultado de más de tres años de investigación cultural y trabajo comunitario, y se presenta como la primera antología poética y botánica de mujeres jaliscienses dedicada a las especies nativas de la entidad.

La publicación retoma la tradición victoriana del lenguaje de las flores y la traslada al contexto contemporáneo de Jalisco. Los poemas toman como punto de partida plantas que crecen en espacios como grietas de banquetas, terrenos baldíos y orillas de caminos, con el propósito de reconocer la riqueza de una flora que suele pasar inadvertida.

La presentación se realizará este viernes 13 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, ubicado en la calle Independencia 684, en la Zona Centro. La entrada será libre.

El encuentro comenzará con una mesa de presentación editorial en la que se compartirán los antecedentes del proyecto, los hallazgos de la investigación de campo y el proceso de edición comunitaria. Posteriormente, las escritoras participantes realizarán una lectura en vivo de los textos incluidos en la antología.

También se llevará a cabo una activación digital en colaboración con Dolores Garnica, coordinadora de Literatura y Artes Visuales de Cultura Guadalajara, para facilitar el acceso gratuito a la versión electrónica del libro mediante el portal oficial del Ayuntamiento.

El proyecto cuenta con la curaduría botánica de Karla Vicenteño, la investigación cultural y dirección de Lucero Ibarra, las ilustraciones de Alma Caló y el diseño editorial de María Arcadia.

Entre las autoras participantes se encuentran Fernanda González, Celeste Lagunas, Amanda Cedy, Fiona Paola, Andrea Ro Riggen, Paula Sshun, Itzel Campos, Marcela Roldán, Scarleth Soto, Valeria Venegas, Lenny del Toro, Lucero Ibarra, Luna de la Fuente, Jazi Quiroz, Ophelia Sepúlveda, Valeria Valdez, Aura Maruun, Paulina G. Hurtado, Frida Tejeda, Julieta Jiménez y Ana Lu Soto.

La versión digital estará disponible de manera gratuita en gdlee.guadalajara.gob.mx, mientras que los ejemplares impresos podrán adquirirse directamente con la editorial Gravitar Rotando.