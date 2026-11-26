Este sábado 28 de noviembre, en punto de las 19:00 hrs y en el Salón de Ilustradores del Área Internacional de nuestra querida Feria del Libro de Guadalajara, tendrá lugar la charla: “Las posibilidades del mundo: Un diálogo sobre la literatura fantástica entre China y México.”

Nicole Zhang, una de las responsables detrás de la organización del diálogo, nos comenta en corto sobre los motivos para un pequeño encuentro entre cuatro escritores de China y México, conversando sobre los géneros que tanto nos gustan: “Además de que la literatura latinoamericana siempre ha ocupado una proporción considerable en el mercado editorial chino, hay una tendencia notable en la escena literaria mundial: la ciencia ficción y la literatura fantástica están en pleno auge y se han convertido en una fuerza llamativa e inspiradora… Hoy en día, en el mundo hispanohablante, las obras de destacados escritores chinos de ciencia ficción, representados por Liu Cixin, han tenido ya un impacto real y cuentan con un número importante de lectores...”

Aunque separados por vastos océanos y de antecedentes culturales muy diferentes, nuestros países han compartido en los últimos años una resonancia asombrosa en materia de imaginación sobre el futuro y la exploración de lo desconocido. Géneros atractivos por su inclusión y crítica, no es de extrañar que propongan en un escenario tan importante como nuestra feria un flujo bidireccional de excelente escritores de la talle de Fan Ye, traductor de Cien años de soledad y también autor de ficción fantástica; Wang Kanyu, escritora china de ciencia ficción de la nueva generación; Daniela L. Guzmán y Víctor Parra Avellaneda, voces representativas de la ciencia ficción y la ficción especulativa actuales en México.

“Queríamos reunir a estos autores para hablar, centrándonos en la literatura y la creación, de sus procesos de escritura, de la traducción y de cómo los lectores de ambos países reciben sus obras, con el fin de profundizar aún más el intercambio cultural y editorial entre China y México...” De Macondo al ciberespacio, del realismo mágico a la ciencia ficción: un diálogo sobre cómo la ficción traduce y reinterpreta los clásicos, continúa la tradición y abre nuevos caminos…

Y van los datos de los participantes:

Fan Ye

Fan Ye es profesor asociado y jefe del Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Pekín, traductor. Ha vertido obras de literatura hispánica como “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez, “Todos los fuegos el fuego” de Julio Cortázar, “Tres tristes tigres” de Guillermo Cabrera Infante, “Poeta para el mañana” de Luis Cernuda y “La universidad desconocida” de Roberto Bolaño. Es autor también de “La lentitud del poeta” y “El oso del tiempo, el tigre del espejo y el gatito invisible”. Transita entre la traducción y la creación literaria.

Regina Kanyu Wang

Regina Kanyu Wang es escritora, investigadora y editora cuyos relatos han sido traducidos a más de 10 idiomas y pueden encontrarse en diversas antologías. Es ganadora del Premio Nebulosa Chino, el Premio Planeta SF, el Premio Future Literature Talend, el Premio Literario y Artístico de Shanghái, y finalista del Premio Hugo. Ha publicado dos colecciones de relatos, “Of Cloud and Mist 2.2” y “The Seafood Restaurant”. También ha coeditado “The Way Spring Arrives and Other Stories”, “New Voices in Chinese Science Fiction” y “The Routledge Handbook of The Wandering Earth”.

Daniela L. Guzmán

Daniela L. Guzmán es una autora mexicana de ficción especulativa. Ha sido becaria del FONCA y del PECDA Jalisco, y ganó el Premio Nacional de Cuento Jesús Amaro Gamboa en 2019. Su obra ha sido publicada en revistas de México y Estados Unidos. Es graduada de la generación 2021 del Clarion West Writers Workshop.

Víctor Parra Avellaneda

Víctor Parra Avellaneda es Biólogo por la UdeG, con interés en virología. Es autor de “Más allá del horizonte” y “Cuando las nubes salen a cazar”. Miembro de la ALCIFF y la IASFA. Ganador del Premio Nacional de Literatura Fantástica Universidad de Sonora 2024. Actualmente es becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en la generación 2025-2026.

Para tener en cuenta:

“Fantasía y realidad, traducción y creación, América Latina y China: cuatro imaginaciones literarias, una conversación sin fronteras”: Sábado 28 de noviembre, 19:00 hrs; Salón de Ilustradores del Área Internacional FIL Guadalajara.