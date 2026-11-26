La identidad, naturaleza y cultura de Mazamitla llegaron a la Rambla Cataluña con la develación de Sinfonía del venado, una escultura del artista plástico José Luis Malo que representa los territorios que rodean a este Pueblo Mágico del Sureste de Jalisco.

La pieza, elaborada en fibra de vidrio con acabado en bronce, está integrada por cuatro venados unidos que forman una rosa de los vientos. Cada figura representa uno de los elementos naturales: fuego, agua, tierra y aire, en alusión a las direcciones que conectan a Mazamitla con Colima, Chapala, Michoacán y su propia tradición artesanal.

"Sinfonía del venado", una escultura del artista plástico José Luis Malo

Malo, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que la obra surgió de la idea de crear una glorieta que funcione como entrada simbólica al municipio y rinda homenaje a su entorno. La escultura exhibida en Guadalajara es una maqueta de ese proyecto.

La instalación se realizó como parte del Festival del Venado, encuentro cultural que desde este año mantiene una vinculación con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y la UdeG, con el propósito de acercar distintas expresiones artísticas a nuevos espacios y públicos.

Durante la presentación, Juan Carlos Guerrero Fausto, titular de la Coordinación General de Servicios Universitarios, destacó que la Rambla Cataluña se ha convertido en un espacio de encuentro para artistas y visitantes, donde convergen distintas manifestaciones culturales.

Por su parte, Militza Ledezma, directora operadora de la FIL, señaló que iniciativas como esta permiten apropiarse de los espacios públicos y ampliar el acceso a la cultura. Carlos Becerra Mallorquin, presidente de la Feria del Venado, describió las figuras como guardianes de Mazamitla y un vínculo con los territorios que lo rodean.

"Sinfonía del venado", una escultura del artista plástico José Luis Malo

Andrea Lavica, directora del Festival del Venado, recordó que el encuentro comenzó en 2023 para generar espacios entre creadores de Jalisco y la comunidad. En esta edición contempla cerca de 100 actividades, entre encuentros literarios, juegos tradicionales, cine, artes plásticas y escénicas, con países invitados de honor.

La exposición de Sinfonía del venado forma parte de las actividades culturales que se desarrollan en la Rambla Cataluña durante la FIL.