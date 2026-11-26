En el marco de los 40 años de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Cultura UDG prepara una programación que extenderá la celebración literaria a distintos escenarios de la ciudad, con propuestas de música, teatro, danza, artes visuales y encuentros con escritores y artistas nacionales e internacionales.

Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, y con Italia como País Invitado de Honor, el público podrá disfrutar de espectáculos que acercan la cultura italiana a Guadalajara, además de producciones escénicas que abordan temas como la violencia contra las mujeres, la migración, la memoria y la relación entre realidad y ficción.

Teatro y danza: historias para reflexionar

La programación de Artes Escénicas contempla siete propuestas. Una de ellas es El invencible verano de Liliana, adaptación de la obra de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer 2024. La puesta en escena, que rinde homenaje a su hermana Liliana, víctima de feminicidio en 1990, se presentará el 28 y 29 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Para el público infantil estará Historia del otro lado, montaje que combina teatro físico y títeres para contar la historia de una niña que busca a su padre. La obra, con dramaturgia de Ángel Hernández y dirección de Gabriela Pescador, tendrá funciones el 29 de noviembre, así como el 6 y 13 de diciembre, a las 13:00 horas, en el Teatro Experimental de Jalisco.

La danza llegará con Caruso 2.0, del director y coreógrafo Mvula Sungani, quien propone un encuentro entre movimiento, música y memoria a partir de la canción Caruso, de Lucio Dalla. Se presentará el 1 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Teatro Experimental.

También se encuentra El Diccionario, de Manuel Calzada Pérez, que reconstruye la vida de María Moliner y el trabajo de 15 años que dedicó a elaborar el Diccionario de uso del español. Las funciones serán el 3 y 4 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Conjunto Santander.

La cartelera incluye además Los verdugos de Pasolini, el 5 de diciembre, a las 17:00 horas, en el Teatro Experimental, y Diario vivo: Fascinados por lo humano, espectáculo de periodismo en directo que cerrará la programación escénica el 6 de diciembre, a las 18:00 horas, en Estudio Diana.

A estas actividades se suma la clase magistral La autoficción: frontera entre la realidad y la ficción, impartida por el dramaturgo y director teatral Sergio Blanco, el 2 de diciembre, a las 17:00 horas, en el Teatro Experimental de Jalisco.

Italia toma el escenario del Foro FIL

La música será uno de los principales vínculos entre Guadalajara e Italia durante esta edición de la Feria. El Foro FIL, ubicado en Expo Guadalajara, recibirá nueve propuestas musicales que recorrerán géneros como el pop, jazz, soul, música tradicional y electrónica.

La programación comenzará el 28 de noviembre, a las 21:00 horas, con la cantautora italiana Levante. El 29 de noviembre se presentará Taranta d’Amore, espectáculo de Orchestra Popolare Italiana y Mvula Sungani Physical Dance, que combina música y danza tradicionales.

El 30 de noviembre será el turno de Trio Radici, con Raíces, mientras que el 1 de diciembre Camilla Pisani presentará Konstellationen, una propuesta audiovisual que integra música electrónica, imagen y palabra.

El jazz llegará el 2 de diciembre con Paolo Fresu Devil Quartet; el 3 de diciembre se presentará La Niña, con Furèsta, y el día 4 Chiara Civello ofrecerá una propuesta que mezcla canción, improvisación y sonidos electrónicos.

Para el 5 de diciembre está programado Mario Biondi, quien celebrará dos décadas de su tema This Is What You Are, con una presentación que recorrerá el soul, jazz y rhythm & blues.

El cierre musical del 6 de diciembre estará a cargo de Colapesce Dimartino y Julieta Venegas. Esta última llegará al Foro FIL a las 22:00 horas, después de presentar su libro Norteña. Memorias del comienzo.

MUSA reúne cuatro exposiciones

Las artes visuales tendrán como sede el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), que incorporará cuatro exposiciones a su oferta cultural.

La principal novedad será Caravaggio y su tiempo, que abrirá al público el 28 de noviembre y permanecerá hasta el 24 de enero de 2027. La muestra reúne obras originales del pintor italiano y de artistas influidos por su estilo, con ejemplos del tenebrismo y el naturalismo que marcaron el arte barroco.

También se presentará Estadios. Arquitectura y mito, un recorrido por la evolución de estos espacios desde sus antecedentes grecorromanos hasta sus expresiones contemporáneas; Pintura italiana hoy, con obras de artistas emergentes de ese país, y Pinocho. Una aventura de madera y papel, que reúne distintas ediciones de la obra de Carlo Collodi, además de puppets del Taller del Chucho utilizados en la adaptación cinematográfica del clásico, dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson.

Estas tres últimas exposiciones estarán disponibles hasta el 21 de febrero de 2027.

Literatura y encuentros especiales

La programación de Cultura UDG también contempla espacios de conversación y presentaciones editoriales.

El 29 de noviembre, a las 13:00 horas, el Auditorio del Hotel Barceló recibirá el encuentro de FIL Pensamiento El teatro y la vida, con la participación del escritor Jorge Volpi y la actriz Cecilia Suárez, quienes dialogarán sobre la relación entre las historias, la verdad y la ficción.

El 30 de noviembre, a las 19:00 horas, se presentará en el Salón de Profesionales del Área Internacional de Expo Guadalajara el libro OFELIA. Retrospectiva. Fotografía de Ramiro Martínez, que reúne imágenes de la trayectoria artística de Ofelia Medina, capturadas entre 1995 y 2024.

Finalmente, el 5 de diciembre, a las 20:00 horas, se dará a conocer una edición especial de Luvina, revista literaria de la Universidad de Guadalajara, dedicada a autores y autoras de la literatura italiana. La presentación tendrá lugar en el Salón G del Área Internacional de Expo Guadalajara.

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