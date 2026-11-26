¿Se puede contar la historia de un país a través de sus carreteras? Esa es la propuesta de la exposición “Italia en movimiento. Autopistas y futuro”, que llega al Museo de la Ciudad de Guadalajara para ofrecer un recorrido por un siglo de transformaciones en Italia, a partir de la evolución de su red de autopistas.
La muestra aborda cómo estas vías de comunicación se convirtieron en protagonistas de la modernización italiana, al conectar ciudades y territorios, impulsar el desarrollo económico y turístico, y modificar las formas de viajar y apreciar el paisaje.
El recorrido toma como referencia la inauguración, en 1924, de la Autostrada dei Laghi, considerada el primer tramo de autopista construido en Italia. A partir de este antecedente, la exposición presenta la evolución de la infraestructura y su impacto en la arquitectura, la tecnología, la sociedad y el territorio.
Mediante documentos históricos, fotografías, imágenes de archivo, proyectos arquitectónicos y materiales multimedia, los visitantes podrán conocer distintas etapas de esta transformación. Entre los contenidos destacan las fotografías aéreas del neerlandés Iwan Baan, que muestran la relación entre las autopistas y el territorio italiano, así como las ilustraciones de Emiliano Ponzi, quien plantea posibles escenarios para la movilidad del futuro.
La exposición también pone sobre la mesa los desafíos actuales relacionados con la sostenibilidad, la seguridad y las nuevas tecnologías, con una mirada que va más allá de la infraestructura y reconoce las carreteras como parte de la evolución social y cultural de un país.
El proyecto se realiza en colaboración con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y el comité de Italia, País Invitado de Honor de la edición 2026, que celebra cuatro décadas de historia. La iniciativa busca fortalecer el intercambio cultural entre Italia y Guadalajara mediante la arquitectura, el diseño y la cultura contemporánea.
Datos
- Exposición: “Italia en movimiento. Autopistas y futuro”.
- Inauguración: Jueves 26 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas.
- Temporalidad: Hasta febrero de 2027.
- Lugar: Museo de la Ciudad de Guadalajara, calle Independencia 684, Centro Histórico.
- Entrada: Libre.
- Inauguración: Se contempla un cóctel de bienvenida y la presencia de representantes de la FIL, autoridades culturales y diplomáticas de Italia, así como especialistas del ámbito académico y museístico.