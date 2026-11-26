¿Se puede contar la historia de un país a través de sus carreteras? Esa es la propuesta de la exposición “Italia en movimiento. Autopistas y futuro”, que llega al Museo de la Ciudad de Guadalajara para ofrecer un recorrido por un siglo de transformaciones en Italia, a partir de la evolución de su red de autopistas.

Museo de la Ciudad. Guadalajara. FOTO: playasyplazas,com

La muestra aborda cómo estas vías de comunicación se convirtieron en protagonistas de la modernización italiana, al conectar ciudades y territorios, impulsar el desarrollo económico y turístico, y modificar las formas de viajar y apreciar el paisaje.

El recorrido toma como referencia la inauguración, en 1924, de la Autostrada dei Laghi, considerada el primer tramo de autopista construido en Italia. A partir de este antecedente, la exposición presenta la evolución de la infraestructura y su impacto en la arquitectura, la tecnología, la sociedad y el territorio.

Mediante documentos históricos, fotografías, imágenes de archivo, proyectos arquitectónicos y materiales multimedia, los visitantes podrán conocer distintas etapas de esta transformación. Entre los contenidos destacan las fotografías aéreas del neerlandés Iwan Baan, que muestran la relación entre las autopistas y el territorio italiano, así como las ilustraciones de Emiliano Ponzi, quien plantea posibles escenarios para la movilidad del futuro.

“Italia en movimiento. Autopistas y futuro” en el Museo de la Ciudad

La exposición también pone sobre la mesa los desafíos actuales relacionados con la sostenibilidad, la seguridad y las nuevas tecnologías, con una mirada que va más allá de la infraestructura y reconoce las carreteras como parte de la evolución social y cultural de un país.

El proyecto se realiza en colaboración con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y el comité de Italia, País Invitado de Honor de la edición 2026, que celebra cuatro décadas de historia. La iniciativa busca fortalecer el intercambio cultural entre Italia y Guadalajara mediante la arquitectura, el diseño y la cultura contemporánea.

Datos