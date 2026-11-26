Con el propósito de impulsar la producción literaria local y acercar a la ciudadanía al patrimonio editorial de la ciudad, el Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Cultura, participará en la edición 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) con una programación de 45 actividades.

Proyecto editorial GDLee en la FIL (CLAUDIA LOPEZ)

La agenda contempla presentaciones de libros, lecturas colectivas en voz alta y conversatorios sobre la industria editorial, el trabajo literario y la historia de bibliotecas, librerías e imprentas de Guadalajara.

Uno de los ejes centrales será GDLee, proyecto que se presentó el pasado 17 de noviembre y que se define como la primera editorial y repositorio digital público de iniciativa gubernamental en México. De las 20 presentaciones de libros programadas en el stand municipal, 17 corresponden a títulos de este proyecto.

GDLee busca facilitar el acceso gratuito al patrimonio literario y fortalecer la cadena del libro, desde la creación y edición hasta la lectura. Para ello, trabaja con herramientas legales desarrolladas en colaboración con Wikimedia Commons, orientadas a proteger los derechos de autor y permitir la consulta y descarga de las obras.

Actualmente, la plataforma reúne 278 libros de 296 autoras y autores, con la participación de 14 editoriales e instituciones aliadas. Durante la FIL, el público podrá conocer tanto los ejemplares impresos como el catálogo digital disponible para su descarga libre.

La programación también incluye coediciones realizadas por el Gobierno municipal con editoriales independientes e instituciones, así como propuestas de ocho géneros: poesía, cuento, ensayo, novela, crónica, cómic, investigación y divulgación histórica.

Proyecto editorial GDLee en la FIL

Las actividades se desarrollarán en distintas fechas durante la feria, en el vestíbulo principal, stand 6, como parte de la apuesta municipal por dar espacio a las voces y proyectos editoriales que se producen en Guadalajara.

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