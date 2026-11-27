La literatura tiene la capacidad de trascender las fronteras, las épocas y hasta las lenguas en las que fue escrita. Algunas obras literarias alcanzan tal importancia que terminan convirtiéndose en referentes de una cultura y en símbolos de la identidad de un pueblo. Este es el caso de La divina comedia, de Dante Alighieri; El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe. Tres obras distintas, escritas en momentos históricos diferentes, pero que comparten algo en común: transformaron la literatura europea y contribuyeron a engrandecer sus respectivas lenguas.

Dante

De las tres, posiblemente la que más representa una revolución literaria y cultural sea La divina comedia. Escrita por Dante Alighieri a principios del siglo XIV, esta obra no solamente es una de las grandes creaciones de la literatura universal, sino también un monumento a la lengua italiana. En una época en la que el latín conservaba su prestigio como idioma de la Iglesia, la filosofía y el conocimiento, Dante se atrevió a escribir una obra de enorme profundidad religiosa, filosófica y política en una lengua que hablaba la gente común.

La decisión no fue menor. Dante pudo haber escrito su poema en latín, como lo hacían muchos intelectuales de su tiempo, pero eligió el toscano, una de las variantes lingüísticas de la península italiana. Con ello demostró que una lengua popular también podía expresar las ideas más complejas sobre Dios, el pecado, la justicia, el amor, la muerte y el destino del ser humano. Su obra contribuyó decisivamente a otorgar prestigio literario al toscano y, con el paso de los siglos, este se convertiría en una de las principales bases del italiano moderno.

La importancia de Dante para la lengua italiana puede compararse con la que tuvo Cervantes para el español. Cuando apareció la primera parte de El Quijote, en 1605, el castellano ya era una lengua consolidada, utilizada en la administración, la literatura y la vida cotidiana de un vasto territorio. Sin embargo, Cervantes consiguió llevar sus posibilidades expresivas a otro nivel. Su novela exploró las contradicciones humanas, el humor, la imaginación, la locura y la distancia entre los ideales y la realidad.

Cervantes

Mientras Dante construyó un viaje por el más allá, Cervantes presentó el viaje de un hombre que pretendía transformar el mundo desde sus ideales caballerescos, aunque la realidad constantemente lo contradijera. El primero conduce al lector por el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso; el segundo lo lleva por los caminos de España, acompañado de Sancho Panza, para mostrarle una sociedad llena de desigualdades, intereses, engaños y contradicciones.

Ambos escritores comparten, sin embargo, una característica fundamental: utilizaron la literatura para representar el mundo de su tiempo y, al mismo tiempo, cuestionarlo. Dante colocó en su recorrido por el más allá a personajes históricos, religiosos y políticos, algunos de ellos contemporáneos suyos. No tuvo reparos en condenar a quienes consideraba responsables de la corrupción de la Iglesia o de los conflictos políticos de Florencia. Cervantes, por su parte, se valió de las aventuras de don Quijote para mostrar las limitaciones de una sociedad que todavía vivía de los ideales de la caballería, cuando las condiciones históricas ya habían cambiado.

En Dante encontramos una visión profundamente religiosa del universo, organizado conforme a una justicia divina. En Cervantes, en cambio, encontramos una mirada más terrenal, irónica y humana. No obstante, los dos coinciden en algo: sus protagonistas son personajes que buscan algo que parece estar más allá de las preocupaciones ordinarias. Dante, como peregrino, busca la salvación y la contemplación de Dios; don Quijote busca la justicia, la honra y la defensa de los débiles. Uno emprende un viaje espiritual y el otro una aventura caballeresca, pero ambos terminan convirtiéndose en símbolos de la condición humana.

Goethe (O.J.)

Una tercera obra que merece incorporarse a esta comparación es Fausto, de Goethe. Publicada en su versión definitiva durante el siglo XIX, representa uno de los momentos más importantes de la literatura alemana. Su protagonista, el doctor Fausto, es un hombre de conocimiento que, insatisfecho con los límites de la existencia humana, establece un pacto con Mefistófeles para obtener experiencias, placeres y conocimientos que le permitan superar su propia condición.

Goethe retoma una antigua leyenda alemana y la transforma en una profunda reflexión sobre el deseo, la ambición, el conocimiento, la tentación y la responsabilidad moral. Si Dante presenta al ser humano enfrentado a las consecuencias de sus actos ante la justicia divina, Goethe lo muestra en permanente búsqueda, insatisfecho con lo que sabe y con lo que posee. Fausto representa esa inquietud que lleva al hombre a querer conocerlo y experimentarlo todo, incluso cuando para conseguirlo pone en riesgo su propia alma.

También existe una relación entre estas tres obras en cuanto a su importancia para sus respectivas lenguas. Dante elevó el toscano a una categoría literaria extraordinaria; Cervantes convirtió el castellano en un instrumento narrativo de enorme riqueza y versatilidad, mientras Goethe contribuyó al desarrollo y prestigio de la literatura alemana moderna. Ninguno de ellos creó por sí solo una lengua, pero los tres demostraron que sus idiomas podían alcanzar las más altas expresiones del pensamiento y la imaginación.

Dante y Virgilio, escena de “La divina comedia" (Ramòn Puig de la Bellacasa Alberola)

Ahora bien, la importancia de Dante no se limita a Italia ni a la literatura europea. Su influencia llegó también a España y, posteriormente, a Hispanoamérica. Desde los primeros siglos posteriores a su muerte, La divina comedia fue traducida, estudiada e imitada por escritores de distintas lenguas. En la literatura española, su influencia se hizo presente desde el periodo medieval y renacentista. Autores como el marqués de Santillana y Juan de Mena encontraron en Dante un modelo para desarrollar composiciones alegóricas, viajes simbólicos y reflexiones sobre la moral y la política.

Con la llegada de la literatura europea a América, Dante también comenzó a formar parte del horizonte cultural de los escritores hispanoamericanos. Su obra fue leída, comentada y reinterpretada por poetas, ensayistas e intelectuales que encontraron en ella una fuente de inspiración para reflexionar sobre la existencia, la muerte, el amor y la trascendencia.

Uno de sus admiradores más importantes fue el escritor argentino Jorge Luis Borges. La relación de Borges con Dante fue particularmente profunda. El autor de Ficciones encontró en La divina comedia una obra inagotable, capaz de ofrecer diferentes interpretaciones y significados. Le dedicó ensayos, conferencias y poemas, además de reflexionar sobre algunos de sus personajes y episodios más memorables. Para Borges, Dante no era solamente un escritor medieval, sino un autor que seguía hablando al hombre moderno.

Uno de los episodios que más llamó la atención de Borges fue el de Paolo y Francesca, los amantes condenados al Infierno por su pasión. En ellos encontró una representación literaria del amor, la fatalidad y la tragedia. También le interesó la figura de Ulises, quien en el Infierno representa la inquietud humana por conocer y explorar más allá de los límites permitidos. Estos personajes muestran cómo una obra escrita hace más de siete siglos puede seguir planteando preguntas que todavía nos inquietan.

La influencia italiana en Hispanoamérica, sin embargo, no se reduce a Dante. La literatura de Italia ha aportado una tradición muy amplia, desde Petrarca y Boccaccio hasta los escritores modernos y contemporáneos. El Renacimiento italiano, con su recuperación de la cultura clásica, contribuyó a transformar la literatura, el arte y el pensamiento europeo, y sus repercusiones llegaron también a América. Posteriormente, las migraciones italianas hacia países como Argentina y Uruguay favorecieron el intercambio cultural y lingüístico, fortaleciendo la presencia de autores y tradiciones literarias italianas en el continente.

En este sentido, Dante ocupa un lugar especial porque su obra representa uno de los grandes puntos de encuentro entre la cultura europea y la tradición literaria hispanoamericana. Su influencia no siempre se manifiesta mediante imitaciones directas, sino también en la utilización del viaje como recurso narrativo, en las alegorías del bien y del mal, en las reflexiones sobre el destino humano y en la construcción de universos simbólicos.

La divina comedia, Don Quijote de la Mancha y Fausto son, en definitiva, tres obras que permiten comprender cómo la literatura puede transformar una cultura. Dante nos conduce por los misterios de la existencia y la salvación; Cervantes nos enfrenta a la distancia entre nuestros sueños y la realidad, y Goethe nos recuerda que el deseo humano de conocer y experimentar no tiene límites sencillos.

Sus autores pertenecieron a épocas distintas y escribieron desde tradiciones culturales diferentes, pero consiguieron algo extraordinario: convertir sus obras en patrimonio de la humanidad. Sus libros sobrevivieron a los gobiernos, las guerras, las transformaciones sociales y las fronteras lingüísticas. Quizá esa sea una de las mayores virtudes de la literatura: permitir que las inquietudes de un hombre medieval italiano, un escritor español del Siglo de Oro o un poeta alemán del siglo XIX sigan encontrando eco en los lectores de nuestro tiempo.