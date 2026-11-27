En el Salón C del Área Internacional de nuestra querida Feria del Libro de Guadalajara, tendrá lugar la presentación de: “Guadalajara 24”: antología editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León y que explora, gracias a la pluma de veinticuatro talentosos escritores tapatíos o radicados en la ciudad, un día entero de la famosa Perla Tapatía desde los géneros que más nos gustan: el terror, el horror, la ciencia ficción, lo fantástico y policial.

“Guadalajara 24”: antología editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León

Antología de cuentos que suma a Patricia Carrillo Collard, Alberto Mendoza, Inés Cárdenas, Erika Zepeda, Krsna Sánchez, Cástulo Aceves, Cecilia Magaña, Alejandra Zaragoza Serrano, Bernardo Pegueros, Ome Galindo, Daniel Centeno, Laura V. Fernández, Gabriel Benítez, Sergio Vicencio, Anja Aguilera, Antonio Berumen, Ángeles Rodríguez, Luis G. Abbadie, Edna Montes, Irene González, Merce Garcés, Alejandro Juárez, Francisco Orozco Mar LeFranco y un breve prólogo de Rogelio Vega; celebra nuestros diez años de Fóbica, festival de terror, y las menos de dos décadas que le restan a la ciudad para cumplir sus 500 años.

“Guadalajara 24”: antología editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León

Cifra y motivo genuino de asombro nos ha llevado a preguntarnos: ¿Cuántas versiones de la ciudad han convivido, se han superpuesto y entrado en conflicto desde su fundación? ¿Cuántas Guadalajaras distintas se han erigido y derrumbado desde la inquina o los más honestos de los motivos? Y una más urgente: ¿Qué le deparará en próximos años a la capital del país que muchos distinguen entre la decena con la cifra más alta de desaparecidos?

Libro que reúne un alucinante recorrido de veinticuatro horas por nuestra Guadalajara se vale de géneros como el terror, el horror, la ciencia ficción, lo policial y fantástico para responder a ésta y algunas otras interrogantes. Porque bien lo sabemos: nuestros géneros cargan con la maldición: la de la incómoda conciencia. Porque el abismo / el fin/ el monstruo/ está siempre ahí: inmediato como un reflejo y no nos está permitido nunca, nunca, apartar los ojos.

Conviven, muy de cerca, con las terribles fronteras que traza a diario la humanidad y es su obligación, su mera raison d’être, como primeras líneas de defensa ante la oscuridad y la indiferencia, jamás olvidarlo. Y sí, lo adelantamos, hay en las páginas de esta antología despiadados monstruos y máquinas asombrosas; hay soledad y duelo, violencia y culpa, vanidad, maltrato y sacrificios, pero también mucha esperanza.

“Guadalajara 24”: antología editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León

Hoy más que nunca, estos géneros y los autores que los han enarbolado en la ciudad deben ser las voces que enciendan las antorchas y agiten incansables las banderas para señalar lo que va mal. ¿Será peligroso el viaje? Siempre. ¿Será la lectura gratificante? Indudablemente. Pero pueden permitirse un respiro momentáneo. El monstruo existe, está ahí, pero en las páginas de este libro estarán a salvo…

Para tener en cuenta:

“Guadalajara 24”, antología editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León y que explora un día entero de la Perla Tapatía desde el terror, el horror, la ciencia ficción, lo fantástico y policial, se presenta este domingo 29 de noviembre, en punto de las 17:00 hrs y en el Salón C del Área Internacional de nuestra querida Feria del Libro de Guadalajara.