Con el propósito de fortalecer las habilidades de lectura, escritura y expresión oral entre niñas, niños y adolescentes, el Gobierno de Jalisco presentó Jalisco LEO, una estrategia que reúne acciones de formación docente, acompañamiento escolar y promoción de la lectura dentro y fuera de las aulas.

Durante la presentación, Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, destacó que fomentar la lectura desde los primeros años contribuye al desarrollo integral de las infancias y juventudes, al ofrecer herramientas para la reflexión, la creatividad y el autoconocimiento.

Como parte de las acciones para acercar los libros a las escuelas, anunció la incorporación de 300 Vagones de Lectura, que contarán con acervos seleccionados de acuerdo con las edades y niveles educativos de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Por su parte, Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación de Jalisco, explicó que uno de los objetivos es que todos los estudiantes desarrollen sus capacidades lectoras, independientemente de la comunidad en la que vivan, para contribuir a que tengan mejores condiciones de aprendizaje.

La estrategia también contempla capacitación y acompañamiento a docentes, quienes podrán utilizar herramientas digitales para evaluar las competencias lectoras de sus alumnos y diseñar planes de lectura de acuerdo con las necesidades de cada escuela. Además, se busca involucrar a madres, padres y tutores para que estas actividades tengan continuidad en los hogares.

Ramón Corona Santana, titular de la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco (CEMEJ), detalló que Jalisco LEO se organiza en tres ejes: diagnóstico y acompañamiento, para identificar avances y establecer planes lectores; formación y mediación, que incluye capacitación docente, concursos de escritura creativa, clubes de lectura y tertulias literarias, y ecosistema lector, enfocado en vincular a las escuelas con las familias y sus comunidades.

Este último componente contempla también el uso de recursos digitales y bibliotecas móviles, así como espacios para compartir experiencias y prácticas que contribuyan a generar una cultura lectora.

En tanto, Esmeralda Fonserrada Cosío, jefa de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura de Jalisco, señaló que es importante ofrecer a niñas y niños materiales atractivos, con ilustraciones y contenidos adecuados a cada etapa de su desarrollo, para despertar su interés por los libros y propiciar experiencias de lectura.

Para el ciclo escolar 2026-2027, considerado el primer año de implementación de Jalisco LEO, se tiene como meta alcanzar a 134 mil estudiantes de primaria y secundaria.

Los recursos, materiales y actividades de la estrategia pueden consultarse en el micrositio oficial:

https://apprende.jalisco.gob.mx/jalisco-leo/jalisco-leo