La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) comenzó este sábado su edición número 40, cuatro décadas después de que surgiera como un proyecto impulsado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y que hoy se ha convertido en un punto de encuentro para escritores, editoriales, lectores y representantes de la industria editorial de distintos países.

FIL en su 40 aniversario; Gioconda Belli recibe el Premio FIL de Literatura (Fer DuMort)

Con Italia como País Invitado de Honor, la fiesta de los libros abrió sus puertas con una celebración de la literatura y la cultura italiana, además de la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026 a la escritora nicaragüense Gioconda Belli.

La ceremonia inaugural estuvo marcada por el reconocimiento a la trayectoria de la feria, el recuerdo de su fundador, Raúl Padilla López, y los mensajes sobre la importancia de la lectura, la libertad de expresión y la cultura en un contexto internacional atravesado por conflictos y desigualdades.

FIL en su 40 aniversario; Gioconda Belli recibe el Premio FIL de Literatura

La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, afirmó que nunca como ahora se necesita un espacio como la FIL, ante un mundo que enfrenta tiranías, genocidios, pobreza, autoritarismos, guerras y destrucción ambiental.

“En una hora como ésta, inaugurar la edición 40 de la feria del libro más importante de las lenguas romances reviste la gravedad de un acto cívico. Venimos a cuidar el instrumento del cual la humanidad se sirve para deliberar, disentir, reconciliarse y definir su destino”, expresó.

Planter recordó que hace cuatro décadas el entonces rector general, Raúl Padilla López, imaginó un espacio donde la palabra escrita y oral pudiera encontrarse, pronunciarse y contribuir a construir el mundo.

También dio la bienvenida a Italia, país que llega a Guadalajara con una amplia representación literaria y cultural. Al referirse a Pinocho, personaje creado por Carlo Collodi, señaló que su historia recuerda que lo humano se aprende mediante la palabra que busca, sopesa y comparte.

Por su parte, el presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López, destacó que los 40 años de la feria representan miles de historias, encuentros, discusiones, descubrimientos literarios y amistades que comenzaron entre sus pasillos.

Señaló que el encuentro no sólo creció en dimensiones, sino que también se profesionalizó y amplió su presencia internacional, con la participación de editores, científicos y lectores de distintas partes del mundo.

“La feria creció, y no sólo en dimensiones; se profesionalizó, recibió a editores, científicos, lectores de todo el mundo, pero sigue intacta la certeza de que los libros pueden abrir una ciudad al mundo y, al mismo tiempo, ayudar a una ciudad a mirarse a sí misma”, sostuvo.

Asimismo, recordó la capacidad de Raúl Padilla López para convertir proyectos culturales en instituciones y afirmó que la FIL es actualmente un patrimonio colectivo que pertenece, sobre todo, a quienes la han hecho suya.

Una edición con 900 escritores y cerca de tres mil actividades

La directora general de la FIL, Marisol Schulz Manaut, informó que esta edición contará con la participación de 900 escritoras y escritores de 41 países, quienes formarán parte de cerca de tres mil actividades dentro y fuera de Expo Guadalajara.

De acuerdo con la organización, el programa contempla alrededor de 650 presentaciones de libros, además de encuentros literarios, actividades culturales y espacios de diálogo con autores internacionales.

Entre las propuestas destacadas se encuentra un pabellón inmersivo dedicado al escritor jalisciense Juan Rulfo, a 40 años de su fallecimiento. En este espacio, los visitantes podrán encontrar una recreación de la hacienda de La Media Luna, escenario emblemático de su novela Pedro Páramo.

Durante la ceremonia también se proyectó un video de Raúl Padilla López, en el que se recordó su visión sobre la importancia de defender el libro y la cultura como elementos indispensables para la imaginación de una sociedad.

En representación de Italia, Mauro Battocchi, director general para el Crecimiento y la Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, afirmó que Guadalajara se viste de la “bella Italia”.

Explicó que su país asumió con entusiasmo la invitación para participar en esta edición, con una delegación integrada por 58 escritoras y escritores, así como 43 editoriales grandes y pequeñas.

En un mensaje, Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, agradeció la invitación y destacó la oportunidad de compartir con el público mexicano la riqueza cultural de su nación, mediante la literatura, las artes, el cine y la gastronomía.

El ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, resaltó los vínculos entre México e Italia y reconoció la dimensión internacional que ha alcanzado el encuentro editorial.

La FIL, dijo, se ha convertido en “la manifestación editorial más importante del mundo hispanohablante”, además de ser un espacio donde convergen culturas y se construyen nuevas relaciones.

En el ámbito estatal, Carlos Arias Madrid, secretario general de Gobierno de Jalisco, destacó la colaboración entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara en temas como salud y formación de personal médico.

En nombre del gobernador Pablo Lemus Navarro, reconoció el trabajo de la rectora Karla Planter y expresó la disposición de mantener una relación de diálogo y colaboración con la máxima casa de estudios.

“Es el tipo de relaciones que queremos seguir construyendo con nuestra Universidad de Guadalajara, una relación de confianza, de entendimiento y trabajo conjunto; una relación en la que las diferencias nunca sean un obstáculo para construir acuerdos en beneficio de Jalisco”, señaló.

Arias Madrid también adelantó que en los próximos días el gobernador dará a conocer los detalles del homenaje que el Gobierno de Jalisco realizará a Raúl Padilla López, a quien calificó como un gran jalisciense y reconoció por su contribución a la construcción de instituciones culturales.

Por su parte, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, fue la encargada de declarar inaugurada la edición 40 de la FIL.

La funcionaria destacó el compromiso federal de impulsar una república de lectoras y lectores, en la que las personas tengan libertad para elegir sus lecturas y construir sus propios criterios.

“Creemos en el poder transformador de las historias y entendemos que el sentido último del quehacer de nuestras escritoras y escritores se da en la mente de los lectores”, expresó.

FIL en su 40 aniversario; Gioconda Belli recibe el Premio FIL de Literatura (Fer DuMort)

Gioconda Belli recibe el Premio FIL 2026

Uno de los momentos centrales de la inauguración fue la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026 a la escritora nicaragüense Gioconda Belli, quien recibió el reconocimiento de manos de la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez.

Carmen Alemany, portavoz del jurado, explicó que el galardón reconoce a Belli como una de las voces más poderosas de la literatura latinoamericana contemporánea, cuya obra ha contribuido a renovar la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino.

El jurado también destacó la manera en que su escritura combina la dimensión sensorial con la conciencia política, así como las experiencias íntimas con los temas colectivos.

Durante su discurso de aceptación, Belli reivindicó la literatura escrita por mujeres y celebró que las nuevas generaciones de autoras enfrenten menos prejuicios que los que marcaron su trayectoria literaria.

Recordó que su acercamiento a la escritura estuvo ligado a una época de transformación del feminismo, en la que las mujeres comenzaron a cuestionar las ideas que presentaban el cuerpo femenino como una condena.

FIL en su 40 aniversario; Gioconda Belli recibe el Premio FIL de Literatura (Fer DuMort)

Esa postura, explicó, se reflejó en su poesía y narrativa, desde las cuales buscó contar el mundo a partir de su propia experiencia como mujer.

La escritora también cuestionó que todavía persista la idea de que las mujeres escriben principalmente para otras mujeres, mientras que los lectores varones no se acercan con la misma frecuencia a sus obras.

“Los hombres tienen pendiente leer a más mujeres”, afirmó, al señalar que durante generaciones las escritoras han leído ampliamente a autores masculinos, pero esa apertura no siempre ha ocurrido en sentido contrario.

Finalmente, Belli reconoció el papel de la FIL en la promoción de la literatura internacional durante sus cuatro décadas de existencia y destacó que la feria ofrece un escenario para presentar ideas de distintas tendencias.

Consideró que este encuentro permite el intercambio de ideas y no de ideologías, una condición que calificó como valiosa para la humanidad.

Con la entrega del reconocimiento y la apertura de sus actividades, la FIL Guadalajara comenzó una edición especial en la que celebra su historia, recibe a Italia como invitada de honor y mantiene su apuesta por la literatura como espacio de encuentro entre culturas.