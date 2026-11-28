Siete grandes estructuras blancas, iluminadas y elevadas hacia el techo, parecen velas que esperan el viento para emprender un viaje. Pero en el Pabellón de Italia, país Invitado de Honor de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, esas velas representan algo distinto: las páginas de un libro que se abre para recibir a miles de lectores.

Pabellón de Italia en la FIL 2026

El blanco y el azul dominan el espacio de mil 200 metros cuadrados, donde la arquitectura invita a caminar entre libros, descubrir autores y detenerse a conversar. La propuesta toma como punto de partida una frase del escritor italiano Umberto Eco: «El mundo nos habla como un gran libro», una idea que acompaña el recorrido y convierte al pabellón en una especie de biblioteca abierta.

La estructura no pasa inadvertida entre los pasillos de Expo Guadalajara. Sus siete pilares, que evocan velas desplegadas, conducen la mirada hacia un espacio que busca mostrar que Italia es mucho más que sus clásicos literarios. Su presencia en la feria es también una ventana a la producción editorial contemporánea, el arte, la música, el cine y la gastronomía.

Con esta propuesta, Italia regresa como Invitado de Honor 18 años después de su primera participación, en 2008. Esta vez lo hace con 43 editoriales y una delegación cercana a 60 escritoras y escritores, además de una programación cultural que se extenderá durante los nueve días de la feria.

Pabellón de Italia en la FIL 2026

Durante la inauguración, la directora general de la FIL, Marisol Schulz Manaut, destacó que el regreso italiano representa una oportunidad para acercar su riqueza cultural a nuevas generaciones. Recordó que la presencia del país no se limita a los libros, pues también incluye muestras gastronómicas, cinematográficas y artísticas.

«Italia viene con todo, viene con casi 60 escritores, con nueve noches musicales, con 15 exposiciones de arte imperdibles», señaló Schulz Manaut, quien agradeció la colaboración de las instituciones italianas y mexicanas que hicieron posible esta participación.

El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, describió el pabellón como un ágora, un espacio para escuchar, compartir experiencias y reunir distintas sensibilidades. Desde su perspectiva, el encuentro entre culturas permite que cada nación narre su creatividad a partir de la de otros pueblos.

Pabellón de Italia en la FIL 2026

En ese mismo sentido, Lorenzo Galanti, director general del Instituto para el Comercio Exterior de Italia, explicó que la participación es resultado de más de dos años de preparación y tiene entre sus objetivos fortalecer los vínculos editoriales con México. Destacó que el español representa 15 por ciento de las exportaciones italianas de traducciones, lo que convierte a la FIL en una plataforma estratégica para ampliar la circulación de sus libros.

Antes de la inauguración, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, acompañó a autoridades universitarias e invitados en un recorrido por el área nacional de la feria. El trayecto pasó por FIL Niños y distintos espacios editoriales, hasta llegar al pabellón italiano, donde la literatura se presenta como un punto de encuentro entre dos países.

Una vez abiertas sus puertas, el Café Literario se convierte en el corazón de este espacio, con encuentros, presentaciones y conversaciones entre autores y lectores. La presencia de Umberto Eco atraviesa la propuesta, no sólo por la frase que da identidad al pabellón, sino por la invitación a entender la lectura como una manera de interpretar el mundo.

Así, entre las páginas blancas que parecen velas y los libros que esperan ser descubiertos, Italia despliega su bibliodiversidad en Guadalajara. Una invitación a navegar por sus historias, conocer nuevas voces y comprobar que la literatura también puede ser un puente para acercar culturas.