La pérdida de una madre por feminicidio deja consecuencias que van más allá del asesinato y que, con frecuencia, quedan fuera de la atención de las autoridades. Esta problemática es el eje del libro Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?, de Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentado este sábado en el marco de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Presentan el libro: "Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?”, de la ministra de la SCJN Yazmín Esquivel

La obra aborda la situación de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad tras el asesinato de sus madres y la falta de mecanismos institucionales para garantizar sus derechos. A partir del análisis de 333 sentencias, la autora identificó deficiencias en el reconocimiento de estos menores como víctimas indirectas, así como en las medidas de reparación del daño.

Presentan el libro: "Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?”, de la ministra de la SCJN Yazmín Esquivel

De acuerdo con los datos expuestos en la investigación, entre 2015 y 2024 más de 30 mil mujeres fueron víctimas de muerte violenta en México. Sin embargo, el país carece de un registro nacional que permita conocer cuántas de ellas eran madres y cuántos menores quedaron sin sus cuidados. En las resoluciones analizadas, únicamente dos contemplaron la reparación del daño para sus hijas e hijos.

Presentan el libro: "Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?”, de la ministra de la SCJN Yazmín Esquivel

Una herramienta para proteger a las víctimas indirectas

Ante este panorama, Esquivel Mossa plantea la necesidad de que las autoridades judiciales identifiquen a los menores desde el momento en que se inicia un expediente por feminicidio y no hasta etapas posteriores del proceso.

Para ello, el libro propone una herramienta dirigida a jueces y magistrados que permita reconocer a las hijas e hijos de las mujeres asesinadas, identificar sus necesidades y establecer medidas de atención en ámbitos como salud, educación, manutención y acompañamiento psicológico.

Durante la presentación, la ministra explicó que la investigación busca trascender el diagnóstico y convertirse en un instrumento de trabajo para las personas juzgadoras.

“Esta es una obra que no solo es el resultado de una investigación exhaustiva, sino también presenta un llamado urgente a la acción”, expresó.

Añadió que, con apoyo de la Escuela Judicial y la Oficina de Derechos Humanos del órgano de administración judicial, se abrió un curso para que jueces y juezas aprendan a identificar a los menores involucrados en estos casos desde que reciben un expediente relacionado con feminicidio.

La intención, explicó, es evitar que toda la responsabilidad del cuidado recaiga en las familias, principalmente en abuelas y tías, y que el Estado asuma su obligación de garantizar los derechos de quienes quedan en situación de vulnerabilidad.

Presentan el libro: "Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?”, de la ministra de la SCJN Yazmín Esquivel

La reparación del daño más allá de lo económico

Otro de los planteamientos centrales del libro es que la reparación del daño debe considerar las consecuencias que enfrenta la niñez después de perder a su madre. Aunque ninguna compensación económica puede sustituir esa ausencia, señaló Esquivel Mossa, sí puede contribuir a que las víctimas indirectas continúen sus estudios, reciban atención y tengan condiciones para desarrollarse sin asumir responsabilidades que no corresponden a su edad.

En la presentación participaron Melissa Amezcua Yépiz, consejera del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, y Nadia Cecilia Licón, magistrada, quienes dialogaron sobre los alcances de la investigación y la necesidad de visibilizar a quienes también resultan afectados por la violencia feminicida.

El encuentro fue moderado por Gabriel Torres, director de Canal 44, y se realizó en el auditorio del hotel Barceló, como parte de las actividades de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene a Italia como país invitado de honor.