Salman Rushdie en la FIL: “Quien quema libros reconoce su poder” (Fer DuMort)

En la infancia de Salman Rushdie, los libros tenían algo de sagrado. Si alguno caía al suelo, había que recogerlo y darle un beso para pedirle perdón. En su casa, los libros merecían respeto. Décadas después, esa relación con la literatura tendría un capítulo mucho más oscuro: ver cómo algunas personas prendían fuego a sus obras y cómo una novela lo convertía en blanco de amenazas de muerte.

Esa contradicción fue uno de los puntos de partida de su encuentro con el escritor y analista político Jesús Silva-Herzog Márquez, en el auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2026. Frente a un público que acudió a escuchar al autor indio-británico, la conversación giró alrededor de la censura, la intolerancia y el poder de las palabras.

El episodio que marcó su vida comenzó en 1988, con la publicación de Los versos satánicos. La novela provocó la indignación de sectores religiosos musulmanes y, en 1989, el ayatolá Ruhollah Jomeini, entonces líder supremo de Irán, emitió una condena religiosa que llamó a matar al escritor.

Al recordar la quema de sus libros, Rushdie planteó una paradoja: quienes intentan destruir una obra terminan reconociendo la fuerza que tiene.

“No hay mayor error que la quema fanática de libros, porque justo eso reconoce el poder de los mismos, ya que consideran que si eran tan importantes, debían ser quemados; cuando quemaron los míos yo nunca me sentí poderoso”, compartió.

Silva-Herzog Márquez puso sobre la mesa otro aspecto de aquella condena: muchos de quienes rechazaron Los versos satánicos ni siquiera habían leído la novela. Rushdie coincidió y contó que, cuando finalmente algunos se acercan a sus páginas, suelen llevarse sorpresas. Hay quienes le preguntan dónde está el pasaje obsceno que esperaban encontrar y otros terminan confesándole cuánto los hizo reír.

Salman Rushdie en la FIL: “Quien quema libros reconoce su poder” (Fer DuMort)

Escribir para cambiar la conversación

Lejos de abandonar la literatura, Rushdie encontró en la escritura una manera de responder a las amenazas. No quiso que la condena definiera el resto de su carrera ni que una sola novela se convirtiera en toda su historia.

“Lo único que pensé que podría hacer era seguir escribiendo libros y cambiar el tema”, recordó ante los asistentes.

Los versos satánicos fue su quinto libro. Desde entonces, explicó, ha publicado hasta llegar al número 24. Una trayectoria que le permitió poner distancia respecto a aquella persecución y continuar explorando otros territorios de la ficción.

El humor también apareció como una herramienta para enfrentar a quienes pretenden imponer sus ideas mediante el miedo. Para Rushdie, la literatura tiene la posibilidad de cuestionar a los poderosos, desmontar sus certezas y abrir espacios para la imaginación.

En ese recorrido habló de La penúltima hora, su volumen de cinco relatos publicado en 2025. Entre las historias mencionó una inspirada en sus años como estudiante en Cambridge, durante la década de los sesenta.

“Yo tenía 20 años en el verano del amor, escuchaba el Sgt. Pepper de los Beatles y entre sus conocidos había un hombre de 90 años que, al enterarse de su origen indio, le cobró un afecto inesperado”, relató.

La obra transita por el realismo mágico y la ficción literaria, con elementos sobrenaturales que funcionan como metáforas sobre la vejez. Un ejemplo de cómo el escritor sigue encontrando historias en sus recuerdos y transformándolas en literatura.

Salman Rushdie en la FIL: “Quien quema libros reconoce su poder” (Fer DuMort)

Entre el horror, el amor y la belleza

La conversación también llegó a uno de los episodios más difíciles de su vida: el ataque que sufrió en 2022, cuando fue agredido con un cuchillo durante un acto público en Nueva York.

Rushdie habló de Cuchillo, el libro de memorias en el que narró lo ocurrido y las consecuencias de aquella agresión. Sin reducir la experiencia al relato de la violencia, explicó que encontró en ella una historia en la que también tienen cabida el amor y la belleza.

Se describió en esa obra “en la punta de un triángulo, donde coinciden el amor y la muerte, el horror y la belleza, su atacante y su esposa”.

El escritor volvió así sobre una de las constantes de su obra: la posibilidad de contar incluso las experiencias más dolorosas sin renunciar a la complejidad de la vida. El atentado no terminó con su relación con la escritura; también se convirtió en materia para explorar la vulnerabilidad, la supervivencia y los vínculos humanos.

Hacia el cierre, Rushdie habló del futuro de los libros y reconoció que incluso los títulos más vendidos llegan solamente a una pequeña parte de la población. Sin embargo, encontró en Guadalajara una razón para mantener el optimismo.

“Aquí hay miles de personas que vienen a Guadalajara y eso demuestra que a los libros les va bien”, expresó.

En el auditorio Juan Rulfo, el escritor encontró a un público que escucha, pregunta y se reúne alrededor de las historias. Una imagen que contrastó con aquellas escenas de libros consumidos por el fuego y que devolvió la conversación a su punto de partida: los intentos por silenciar la literatura y la persistencia de quienes siguen leyéndola y escribiéndola.