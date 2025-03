Indígenas migrantes asentados en Tlajomulco tienen más de 11 años en lucha para obtener predio

Habitantes de la comunidad indígena "Sergio Barrios", localizada en Tlajomulco, frente a la laguna de Cajititlán, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, para exigir que el gobernador Enrique Alfaro, envíe al Congreso una iniciativa de ley para darles seguridad jurídica en el predio en el que viven.

La población la conforman 400 personas que pertenecen a ocho etnias y que migraron a Guadalajara. Entre ellos hay otomíes, purépechas y wixarikas. Ante la indefinición, las viviendas no cuentan con servicios públicos, que es otra petición que han hecho en reiteradas ocasiones al Gobierno de Tlajomulco

"Venimos a exigirle al gobierno del estado que agilice el proceso e iniciativa de ley, que por decreto tiene que hacerlo el gobernador, para dar cumplimiento al decreto expropiatorio del 5 de diciembre de 2012, en el predio que ocupa la comunidad indígena "Sergio Barrios", explicó Martín Guzmán, representante de los colonos indígenas.

Los habitantes de diversas etnias, con el apoyo del Frente Popular Revolucionario (FPR) pidieron que se instale una mesa de trabajo para concretar la regularización del terreno de 6.5 hectáreas.

"Hasta ahora, no hemos tenido ninguna reunión formal donde estén los funcionarios y las dependencias encargadas de este proceso. No se ha establecido una reunión donde se nos muestren los avances de la iniciativa. Lo que dicen es que se ha atorado porque tienen mucho trabajo el que es coordinador y asesor del gobernador y no ha dado muestras de cómo va la iniciativa de Ley", manifestó.

Martín Guzmán dijo que si no logran algún resultados de sus peticiones, saldrán a movilizarse a las calles, como lo han hecho ya en diversas ocasiones.