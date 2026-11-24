San Pedro Tlaquepaque produce entre 200 mil y 250 mil flores de Nochebuena cada año, una actividad agrícola que se concentra principalmente en las localidades de Santa Anita, Las Pomas y La Calerilla, donde trabajan entre ocho y 10 productores.

El subdirector de Desarrollo Agropecuario, Juan Pablo Santana Moya, explicó que parte de la producción se comercializa en otros estados de la República, mientras que el resto abastece principalmente a compradores del Área Metropolitana de Guadalajara.

“En Tlaquepaque tenemos una producción importante, contamos aproximadamente con ocho a 10 productores en el municipio y estamos hablando de entre 200 mil y 250 mil de nochebuenas que se producen cada año”, destacó.

Producción de Nochebuenas en Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

Para respaldar esta actividad, el municipio ofrece servicios gratuitos de dron agrícola, maquinaria para rehabilitar caminos saca cosechas, instalación de drenes parcelarios y entrega de composta.

En Tlaquepaque se cultivan alrededor de seis variedades de Nochebuena, en diferentes tamaños y presentaciones. La temporada de mayor comercialización comprende del 20 de noviembre al 20 de diciembre, aunque quienes distribuyen fuera de Jalisco comienzan a vender con anticipación.

El funcionario señaló que el municipio cuenta con nueve ejidos y cerca de dos mil hectáreas todavía cultivables, donde se desarrollan actividades agrícolas de temporal y de riego.

Uno de los productores es Juan Pablo Jiménez Ornelas, quien cada temporada cultiva alrededor de 66 mil plantas. Explicó que el proceso requiere aproximadamente cinco meses, desde la recepción de los tallos hasta su plantación en macetas y los cuidados necesarios para que alcancen las condiciones de venta.

Su producción se distribuye en Jalisco y otras entidades, además de contar con venta directa en sus instalaciones. En el invernadero La Presa, ubicado en La Calerilla, los precios van de los 55 a los 400 pesos, dependiendo del tamaño y la presentación.

El productor indicó que ofrecen precios de mayoreo al público para facilitar la compra directa y reducir la intermediación, una alternativa para quienes buscan adquirir la flor de temporada directamente en los sitios donde se cultiva.