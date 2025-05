Socializan con alcaldes el proyecto del acueducto Chapala a Guadalajara

Reunión. Se reúnen presidentes municipales para llegar a acuerdo sobre acueducto.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno de Jalisco ya comenzó la socialización del proyecto para construir un acueducto sustituto para traer agua del lago de Chapala.

El titular de la dependencia, Ernesto Marroquín Álvarez, aclaró, ante las voces críticas sobre la obra, que aún no comenzarán los trabajos, pues apenas se licitó el proyecto. Por ello, aún no hay ni permisos ambientales ni permisos de construcción.

Ya se hizo una reunión con los presidentes municipales por donde pasa el acueducto actual, que tiene 60 años de antigüedad y por eso se requiere construir uno nuevo al lado.

Este jueves, el funcionario estatal se reunió con los alcaldes de Ocotlán, Jamay y Poncitlán.

“Aquí hay un tema que hay que aclarar. Ahorita estamos en el proyecto ejecutivo. Se ha cuestionado ‘oye, porque no han sacado los permisos ambientales’, no espérame, es que lo primero que te van a pedir para sacar un permiso ambiental es tener el proyecto. No tengo el proyecto, ahorita lo que se licitó es el proyecto ejecutivo, ya una vez teniendo el proyecto ejecutivo empezaremos a hacer todos los trámites correspondientes”, explicó.

El Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala exigen que se detenga la licitación del proyecto que se lanzó el 10 de abril, pues exigen que se haga una consulta pública, se establezca un diálogo y se presenten estudios que justifiquen la obra.

“A ver, estamos abiertos a hablar con todo mundo. Ya empezamos a hacer la socialización, yo ya me junté con los presidentes municipales de la ribera de Chapala para explicarles el proyecto y así vamos a ir socializando el proyecto. Yo les pediría que nos den la oportunidad de primero explicarlo y luego ya poder aclarar todas las dudas que tengan”, afirmó.

El funcionario aseguró que el nuevo acueducto no traerá más agua del lago de Chapala a Guadalajara, de las ya autorizadas por las concesiones federales.