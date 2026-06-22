Pescan a 2 que entraron a robar banco por ductos de aire acondicionado

Presuntos ladrones que ingresaron a robar en un banco a través del sistema de aire acondicionado

Un par de hombres fueron detectados por guardias de seguridad bancaria a través de las cámaras de seguridad cuando ingresaban a robar a una sucursal, perteneciente a un centro comercial del municipio de El Salto.

El suceso fue reportado y agentes de la Policía del Estado arribaron al banco de la plaza que está en la Carretera a El Salto, Vía El Verde, en la confluencia con la Calle Benito Juárez, en la Colonia El Verde.

“Luego de una revisión en la institución financiera, localizaron a dos individuos, quienes intentaron escapar por la azotea, pero fueron capturados”, informó la Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ).

Al par de frustrados ladrones les aseguraron objetos que intentaban llevarse, entre los que se cuentan una impresora, artículos de oficina, in contador de billetes y un monitor de computadora.

Ladrones utilizan los sistemas de aire acondicionado para allanar oficinas bancarias

Los detenidos habían ingresado descolgándose con cables desde la azotea y a través de los ductos del aire acondicionado que inician en la azotea y luego removieron unas mamparas; aparentemente, iban a utilizar la misma ruta como escape.

Los presuntos ladrones fueron identificados como Alejandro “N”, de 33 años, y Carlos “N”, de 36, quienes quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público.

Presuntos delincuentes captados en videocámaras

La SSJ dijo que “la detención se concretó como parte de la comunicación permanente y colaboración con la Sociedad de Apoyo de las Instituciones de Crédito (SEPROBAN)”.