Brigada Forense llegará a San Juan de los Lagos para recabar ADN de familias de personas desaparecidas

Con el objetivo de acercar sus servicios a las familias de personas desaparecidas y evitar traslados hasta la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) llevará una Brigada Forense a San Juan de los Lagos para realizar entrevistas contextuales y toma de muestras de ADN.

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses . Centro de Identificación Humana. (Cortesía)

La jornada estará dirigida principalmente a habitantes de la región Altos Norte y se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de junio de 2026, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del Sistema DIF Municipal de San Juan de los Lagos, ubicadas en la calle Zaragoza número 142, en la colonia Espíritu Santo.

Las autoridades informaron que los servicios serán completamente gratuitos y que no es indispensable haber presentado una denuncia por desaparición para acceder a ellos, lo que busca facilitar la incorporación de más familias a los procesos de identificación humana.

Debido a que cada entrevista y toma de muestras puede extenderse hasta dos horas por familia, el IJCF recomendó agendar previamente una cita mediante llamada telefónica o mensaje de WhatsApp al número 33-1411-2215.

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses . Centro de Identificación Humana. (Cortesía)

La brigada atenderá a familias provenientes de municipios de la región Altos Norte, entre ellos Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo, además de localidades cercanas.

Como parte del procedimiento, especialistas realizarán una entrevista contextual para documentar información relacionada con la desaparición y registrar características físicas de la persona buscada, como estatura, cicatrices, tatuajes, prótesis, piezas dentales y otros rasgos distintivos que puedan contribuir a una futura identificación.

Por ello, el Instituto recomendó a las familias acudir con fotografías recientes de sus seres queridos, especialmente aquellas en las que se aprecien claramente sus características físicas.

Posteriormente se efectuará la toma de muestras de ADN, un paso fundamental para fortalecer las bases de datos de identificación humana. El IJCF señaló que es importante consultar con el personal especializado quién es el familiar más adecuado para fungir como donador potencial, siendo preferentes la madre, el padre, los hijos o las hijas de la persona desaparecida.

Las personas interesadas deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía. En el caso de menores de edad, será necesario mostrar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La información genética y documental que se obtenga durante la brigada será incorporada a las bases de datos institucionales y cotejada con los registros de personas fallecidas que permanecen bajo resguardo del IJCF, como parte de los esfuerzos para avanzar en los procesos de identificación y brindar respuestas a las familias que continúan buscando a sus seres queridos.