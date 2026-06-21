Presentan más del 97% de servidores públicos de Tlajomulco su declaración patrimonial

El Gobierno de Tlajomulco informó que el 97.28 por ciento de las personas servidoras públicas obligadas presentó en tiempo y forma su declaración patrimonial y de intereses correspondiente al ejercicio 2025, cuyo plazo legal concluyó el 31 de mayo de este año.

De acuerdo con el titular del Órgano Interno de Control, Jorge Armando Ortiz Tafoya, más de 4 mil 500 funcionarios municipales debían cumplir con esta obligación establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Esta es una obligación prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual establece que, del 1 al 31 de mayo, todas y todos los servidores públicos que estuvieron en funciones durante el ejercicio anterior, es decir, de enero a diciembre de 2025, deben presentar su declaración de modificación patrimonial”, dijo.

“En este caso teníamos más de 4 mil 500 sujetos obligados, es decir, servidoras y servidores públicos que debían cumplir con este requisito. Finalmente, tuvimos una respuesta muy favorable por parte del personal del municipio de Tlajomulco, ya que únicamente el 2.72 por ciento de las y los servidores públicos no presentó su declaración en tiempo y forma”, explicó.

El funcionario atribuyó el nivel de cumplimiento a las acciones de acompañamiento implementadas por el Órgano Interno de Control, entre ellas asesorías, soporte técnico y jornadas extraordinarias para facilitar la presentación de las declaraciones.

“Definitivamente refleja el compromiso y la alta responsabilidad que tienen las y los servidores públicos. Desde el Órgano Interno de Control buscamos ser preventivos y no reactivos, por lo que impulsamos una campaña constante de acompañamiento, servicio y asesoría técnica”, añadió.

Ortiz Tafoya indicó que parte del 2.72 por ciento de servidores públicos que inicialmente incumplió ya presentó su declaración de manera extemporánea, por lo que el porcentaje de cumplimiento continúa incrementándose.

La declaración patrimonial y de intereses es un requisito legal para los servidores públicos y forma parte de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas previstos en la legislación mexicana.