La Agencia de Transformación Digital “nos afectará a todos”, no solo a concesionarios de radio y TV

Rubén Moreira en Jalisco

Medios de comunicación, académicos y defensores de derechos humanos en Jalisco y en el país deben ejercer presión para que los diputados federales y senadores de Morena no aprueben la Ley de Telecomunicaciones (Ley Telecom), que busca crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), advirtió el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

El líder legislativo del PRI, junto con el economista Mario Di Costanzo, ex diputado federal, estuvieron en Guadalajara para participar en la conferencia “Ley Mordaza. Implicaciones y Desafíos para la Libertad de Expresión en México”, a invitación de la Fundación Colosio en Jalisco, que preside Hortensia Noroña.

La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó el 26 de abril, cinco meses después de que se eliminó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea la ATDT, una “supersecretaría” por las facultades que tendrá, pero que no incluye temas de competencia económica en telecomunicaciones. Esta Agencia ha generado polémica porque el Estado será jugador y árbitro en el mercado.

Moreira señaló que este tema, que está próximo a votarse en el Congreso de la Unión, afecta no solo a los periodistas o a los concesionarios de radio y televisión, sino a todo aquel que use las redes sociales. La Agencia de Transformación Digital tendría atribuciones para llevar el registro de nuestro uso de aparatos digitales, lo cual viola la privacidad.

“Un registro telefónico puede ser una llamada que yo les haga a ustedes y se vaya al buzón de voz. O por ejemplo, la ubicación en tiempoo real de donde están ustedes y por lo tanto, los datos que emiten nuestros telefonos permiten saber que todos estamos juntos aquí. Ni siquiera que te intervengan el teléfono, con que conozcan tus datos, tus registros, tus ubicaciones, tus trasladados, con eso hay un montón de violaciones a la vida privada de las personas y esto sería sin la intervenciòn de jueces y ahí está la Agencia”, explicó Moreira.

Mario Di Costanzo señaló que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones afecta la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho de los ciudadanos a estar informados. Si algún sitio digital o algún medio de comunicación es crítico del gobierno y eso no les gusta a las autoridades federales, “simplemente le van a bajar el switch” y la sacarán de circulación.

“Al tener el rango de secretaría de estado, la Agencia no puede ser un organismo autónomo, por definición de ley. Le quisieron ‘parchar’ diciendo que va a tener cinco notables o cinco ilustres, o cinco consejeros, que más allá que los va a designar la propia presidenta, lo cual no le da nada de autonomía, no está claro si sus opiniones serán vinculantes o nada más serán opiniones”, subrayó Di Costanzo.

Por ello, ambos ponentes señalaron que todos los ciudadanos deben seguir la discusión sobre la Ley de Telecomunicaciones, que busca crear entre otras cosas, la Agencia de Transformación Digital.

En el proyecto de ley se establece que las plataformas digitales con distribución de contenidos en México y que difundan campañas de gobiernos extranjeros podrán ser bloqueada temporalmente por la ATDT.