MC critica a Morena por impugnar lineamientos de paridad; la dirigencia guinda se queja de imposición

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso expresó su acuerdo con los Lineamientos de Paridad e Inclusión para las elecciones locales de 2027 acordadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en donde se reservan ocho municipios para que sean mujeres quienes compitan como candidatas a las alcaldías.

La coordinadora estatal de MC, Mirza Flores, dijo que los lineamientos establecen que sean únicamente mujeres las que postulen los partidos para las alcaldías de Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán.

Mirza Flores criticó a Morena por impugnar los lineamientos y calificó a su dirigencia como “traidora a la paridad” entre mujeres y hombres.

“Queremos hacer énfasis en la forma en que una vez más, morena muestra su verdadero rostro, el rostro de Morena machista, el rostro de Morena misógino y retrograda. En MC estamos levantando la voz porque lo que está en juego con la impugnación que presentó el lunes a las 9 de la mañana, ante el IEPC, presentan una impugnación que ponen en juego el derecho de las mujeres a participar en política”, expresó.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas, dijo que las legisladoras de Morena permanecen calladas ante la impugnación de su dirigencia.

“Dicen promover a las mujeres, pero en la práctica las bloquean. Mujeres bloqueando a mujeres, eso nunca se había visto. La defensa que tenemos que hacer en MC a las mujeres es que nos permitan competir en condiciones justas”, expresó.

Por otra parte, mediante un comunicado, la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez, rechazó las críticas de MC y explicó que la impugnación que presentaron no es un retroceso. Dijo que los lineamientos “son una imposición”.

“Fue Morena quien rompió el techo de cristal, quien llevó a la primera mujer a la presidencia de la república. En Morena no simulamos paridad, la convertimos en ley, en realidad, en gobernadoras, diputadas, políticas públicas que transforman la vida. La impugnación que presentamos no es un retroceso, es una defensa firme de la legalidad y de una inclusión real, participativa y con dignidad. Lo que no aceptamos son imposiciones disfrazadas de justicia, ni cuotas hechas a modo, sin sustento técnico, sin consulta previa, sin participación de quienes supuestamente se busca beneficiar”, finalizó.