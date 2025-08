Calcula el IJCF que hay mínimo 54 cuerpos en la fosa clandestina de Las Agujas

El predio de Las Agujas es muy extenso. Se realiza un trabajo exhaustivo, cuadrante por cuadrante. A veces es imposible que los científicos forenses acrediten a quien pertenece algún segmento encontrado.

Se calcula que por lo menos hay 54 cuerpos en la fosa de inhumación clandestina localizada en Las Agujas, en Zapopan.

El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Axel Rivera Martínez, informó lo anterior y dijo que se sigue en el procesamiento de la fosa, en donde se han localizado 249 bolsas de plástico con restos humanos. La cifra total de víctimas se definirá al culminar los procesos de antropología, medicina y genética, precisó el funcionario.

“El análisis para determinar con exactitud cuántas personas son nos lleva varios procesos en esa parte. Tendríamos un número mínimo de víctimas, que se acerca al momento a las 54 personas. Menciono este número mínimo, porque una vez que se culminan los procesos de antropología, medicina y el de genética -que es más tardado- hasta entonces definiríamos la totalidad”, dijo.

El titular de Ciencias Forenses en Jalisco detalló que el procesamiento de la fosa de inhumación clandestina de Las Agujas se hace en varias etapas. La primera fase consistió en la recuperación de la mayor parte de las bolsas, un proceso que se llevó a cabo en el predio que es bastante extenso. Agregó que el análisis en los laboratorios de ciencias forenses implica la valoración científica por médicos, criminalistas y antropólogos, seguida de la toma de muestras genéticas.

“Los estudios de genética sé que crean mucha inquietud entre las familias, porque nos dicen ‘es que yo ya fui, vi las fotografías y sí corresponde el tatuaje, si yo ya se que está ahí, porque no me han dado respuesta’. Hay que explicar que los procesos de genética no solamente es lo que se haga en la parte técnica, en la parte científica, sino que la presencia de humedad, bacterias, hongos y el que estén entremezclados segmentos de diferentes personas pueden contaminar las muestras”, subrayó Axel Rivera.

Este proceso, enfatizó el funcionario, es respetuoso, incluyendo la descripción y fotografía de tatuajes. Aseguró que la información se sube diariamente a un micrositio en internet para facilitar la búsqueda.

En el predio de Las Agujas trabajan en este momento -de manera colaborativa- con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda, utilizando dos retroexcavadoras simultáneamente.