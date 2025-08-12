Vecinos desalojados de Tlajomulco piden vivienda e instalan plantón

Los desalojados tuvieron un diálogo con la Subsecretaría de Gobierno, donde les dieron tres opciones de solución. Quieren un sitio donde vivir.

Alrededor de 100 vecinos desalojados de las faldas del cerro de San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco, instalaron un plantón desde este lunes, en la plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno.

Los habitantes, la mayoría pertenecientes a la etnia otomí de Querétaro y avecindados desde hace algunos meses y años en el predio, relataron que fueron desalojados de sus viviendas, la mayoría construidas con madera y láminas, las cuales fueron destruidas y algunas fueron incluso quemadas.

El desalojo al parecer fue ordenado por un juez federal, ya que los colonos asentaron sus casas en un predio propiedad de Martha Elpidia Calderón, ya fallecida. Sin embargo, a las personas nadie les mostró una orden por escrito con la orden de desalojo.

En el desalojo realizado el 22 de julio participaron Policías Municipales de Tlajomulco y de la Fiscalía del Estado. Las viviendas se localizan en el cruce de las calles San Serafín y Silvano Rico, en San Sebastián el Grande

Leticia Sánchez, mujer otomí desalojada, se quejó de que la golpearon para sacarla de su casa y le destruyeron sus enseres domésticos. No le dejaron sacar sus pertenencias.

“Llegaron (los policías de Tlajomulco) y nos golpearon, que nosotros no tenemos ningún derecho a estar ahí y todos los compañeros no estaban porque habían salido a trabajar. Entonces, yo les dije que no me iba a salir, porque no tenía ninguna parte a dónde ir. ‘Si no se salen, van a salir por la buena o por la mala’, dijeron los policías. Yo no me quería salir porque tenía mis cosas allí dentro. Llegó me jaló y me empujó”, relató.

Los legisladores del Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez, Leonardo Almaguer y Sergio Martín, respaldan a los vecinos desalojados y pidieron sanción para los policías, además de que el Gobierno de Jalisco los apoye para darles un sitio donde vivir.

“Lo que estamos reclamando ahora nosotros es que, a todos los que fueron víctimas de ese desalojo se les garantice su derecho constitucional a la vivienda. No los pueden dejar en la calle, en el desamparo, como actualmente están. Se trata además de grupos vulnerables, familias de origen indígena que no habían cometido más delito que el de querer tener un pedazo de patria y un techo al que todos los mexicanos debieramos de tener garantizado porque la Constitución así lo establece”, señaló.

Este martes, el subsecretario de Asuntos del Interior, Iván Chávez Gómez, dialogó con representantes de los colonos, a quienes les dio tres opciones: revisar la situación legal del predio desalojado; incluirlos en un programa de casas en renta a bajo costo en Tlajomulco; y que se les tome en cuenta para el programa de vivienda social que impulsa el gobierno federal.

Sin embargo, los vecinos quieren una respuesta concreta y un sitio donde vivir. Por ello, mantendrán el plantón con casas de campaña en el centro de la ciudad.