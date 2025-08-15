Morena instalará 3 mil 905 comités seccionales en Jalisco para fortalecer su estructura territorial

Morena prepara en Jalisco la conformación de 3 mil 905 Comités Seccionales como parte de su estrategia nacional para reforzar su presencia territorial. El plan, que contempla un total de 71 mil 541 comités en todo el país, busca abrir la toma de decisiones a la militancia y recoger de manera directa las inquietudes ciudadanas.

La presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, explica que las asambleas para integrar estos comités comenzarán este domingo 17 de agosto y se desarrollarán hasta el 25 de enero de 2026: “Queremos que nuestras y nuestros militantes puedan defender las causas locales y lograr que se atiendan”, señala.

Alcalde estuvo acompañada por la presidenta estatal, Erika Pérez García, quien considera que este paso concreta una visión planteada por Andrés Manuel López Obrador hace más de una década, con el objetivo de que “nunca más el pueblo esté solo frente a las decisiones de gobierno”.

La dirigente nacional también abordó otros temas de la agenda local. Rechaza que se afecte el bolsillo de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara con incrementos tarifarios al agua, al señalar que primero debe resolverse el deficiente servicio que ofrece el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

En materia electoral, critica el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco que obligaría a postular únicamente mujeres en ocho municipios: Zapopan, Tonalá, Chapala, Autlán de Navarro, La Barca, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos y Poncitlán, para la elección de 2027.

Si bien reafirmó que Morena respalda la paridad, advirtió que esta medida podría usarse como una “manipulación” para beneficiar políticamente a Movimiento Ciudadano: “Claro que se tiene que impulsar y garantizar que haya paridad en todos los procesos, pero tampoco puede haber manipulación”, apunta.

De acuerdo con cifras del partido, Morena en Jalisco cuenta con más de 267 mil afiliados, cifra que supera la militancia total del PAN a nivel nacional. La instalación de comités forma parte de un Plan Municipalista que incluye destinar presupuesto a servicios básicos, establecer un día fijo de atención ciudadana y crear una Escuela Municipalista para capacitar en austeridad y políticas públicas exitosas.