Invierte Tlajomulco casi 40 mdp en obras y rehabilitación de calles en Los Silos

El Gobierno de Tlajomulco destinó 4.4 millones de pesos a la rehabilitación de cuatro vialidades del fraccionamiento Los Silos, en el corredor Chapala, donde se realizaron trabajos con concreto hidráulico y adecuaciones en banquetas.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la entrega de las obras en las calles Antonio Arellano, Juan Correa, Morlete Ruiz y la avenida de los Silos. En la primera también se rehabilitaron las banquetas.

De acuerdo con el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, esta etapa comprendió alrededor de 5 mil 200 metros cuadrados de intervención y permitió completar un tramo de la calle Antonio Arellano que permanecía sin pavimentar y comunicaba dos etapas del fraccionamiento.

El funcionario señaló que las obras también atendieron vialidades locales deterioradas y dieron continuidad al circuito de la avenida de los Silos. En conjunto, las distintas etapas de intervención en el fraccionamiento suman cerca de 2.5 kilómetros, indicó.

Durante la entrega, el alcalde señaló que el municipio continuará con la rehabilitación de calles en Los Silos y mencionó entre las próximas intervenciones las vialidades Antonio Vallejo y Martín Zúñiga, sujetas a la disponibilidad de recursos y a la aprobación del Cabildo en futuros ejercicios fiscales.

Quirino Velázquez también refirió otras acciones realizadas en el fraccionamiento, entre ellas la entrega de una unidad deportiva, y anunció que buscarán destinar recursos al Centro Comunitario.

La inversión de 4.4 millones de pesos se suma a las obras ejecutadas en Los Silos durante 2025 y lo que va de 2026, periodo en el que el gobierno municipal reporta un gasto acumulado de 39.9 millones de pesos en infraestructura urbana.

Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación en este punto del corredor Chapala, aunque el municipio prevé continuar con los trabajos en otras calles del fraccionamiento.