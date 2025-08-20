Convocan a la Carrera de las Antorchas en Tlaquepaque

El gobierno de San Pedro Tlaquepaque lanzó la invitación a corredoras, corredores y atletas en general para participar en la tradicional Carrera de las Antorchas, que este año llega a su edición número 71. El evento se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre como parte de las celebraciones por las fiestas patrias.

El director del Consejo Municipal del Deporte (Comude), José David Ruvalcaba Carillo, informó que la salida será en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara, a las 20:00 horas, mientras que la meta estará en los arcos de la Pila Seca, en Tlaquepaque.

“Es una carrera con una distancia de 5.7 kilómetros, en la cual su participación es amplia, porque se ha incrementado el número a cuatro mil, más las personas que se sumen en ese momento”, explicó Ruvalcaba.

El funcionario detalló que la inscripción tiene un costo de 360 pesos y que aún hay boletos disponibles en las oficinas de Comude Tlaquepaque, ubicadas en la calle Diego Rivera #7, en Lomas de Tlaquepaque, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

La competencia contempla cuatro categorías en la rama varonil y femenil: primera categoría (18-39 años), A (40-49 años), B (50-59 años) y C (60 años y más). Los tres primeros lugares de cada una recibirán premios en efectivo y obsequios de patrocinadores.

“Están cordialmente invitados, acudan con sus familias, disfrútenla porque tendrá un ambiente muy luminoso y un clima agradable, será una experiencia única y favorable para quien la corre y quien la observa”, señaló el director del Comude.