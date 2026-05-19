Lemus encabeza destrucción de armamento para fortalecer la paz en Jalisco

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Con el objetivo de consolidar la paz y el estado de legalidad en la entidad, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, acudió a la ceremonia de destrucción de armamento decomisado realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional en la 15/a Zona Militar de Zapopan.

En el acto se inutilizaron 2 mil 762 armas, de las cuales mil 829 eran cortas y 933 largas, además de 116 accesorios, 3 mil 762 cargadores y más de 225 mil municiones. El procedimiento, efectuado mediante cortes transversales, garantiza que ninguna de las piezas pueda ser reutilizada.

. . (EDGAR QUINTANA)

El General de División Porfirio Fuentes Vélez, Comandante de la V Región Militar, subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de los tres órdenes de gobierno en la construcción de paz y en la protección de la sociedad, especialmente de los jóvenes.

Al evento asistieron representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, el Poder Judicial y autoridades estatales, quienes coincidieron en que la suma de voluntades permite avanzar hacia un México con seguridad, justicia y paz.

El Gobernador Lemus destacó que la coordinación con las fuerzas armadas y las instituciones de justicia es fundamental para garantizar que los decomisos se traduzcan en resultados tangibles en favor de la ciudadanía. “Cada arma destruida significa un paso más hacia un Jalisco más seguro”, expresó.

Asimismo, resaltó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que incluye prevención, fortalecimiento de la seguridad pública y programas sociales orientados a la juventud, con el propósito de reducir los factores de riesgo y construir comunidades más resilientes.