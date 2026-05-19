Jalisco es referente nacional con Ley de Pantallas Seguras

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El Gobierno de Jalisco, el Congreso del Estado y el Sistema DIF Estatal colocan a la niñez en el centro de sus políticas públicas con la aprobación de la Ley de Pantallas Seguras, primera en México dedicada a proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

La legislación responde a problemáticas como ciberacoso, sexting, violencia en internet y protección de datos, con el objetivo de garantizar un acceso seguro y responsable a las tecnologías digitales. La norma establece restricciones al uso de redes sociales en menores de 14 años, crea un órgano consultivo transversal encabezado por el Gobernador y fija obligaciones para padres y tutores en el control parental y prevención del uso excesivo de dispositivos.

Autoridades como Maye Villa de Lemus, Presidenta del DIF Jalisco, y la diputada Adriana Medina Ortiz subrayaron que la ley es un paso decisivo para cuidar la salud mental, la convivencia escolar y la integridad personal de las infancias. El coordinador legislativo José Luis Tostado Bastidas destacó que se trata de una norma única en el país, fruto de un año de diálogo con la sociedad.

La iniciativa también involucra a la Secretaría de Educación, que llevará el tema a su Congreso Internacional en octubre de 2026, con el propósito de sensibilizar a más de 100 mil profesionales de la educación y 1.4 millones de padres de familia sobre el uso responsable de la tecnología.

Jalisco se convierte en referente nacional con la aprobación de la Ley de Pantallas Seguras, primera en México enfocada en proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. La norma establece restricciones al uso de redes sociales en menores de 14 años, crea un órgano consultivo transversal y fija obligaciones de control parental, con el objetivo de garantizar un acceso seguro y responsable a la tecnología.