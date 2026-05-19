Artesanas de China y Tlaquepaque fortalecen intercambio cultural

Artesanas y artesanos de San Pedro Tlaquepaque participaron en un encuentro cultural con una delegación china especializada en bordado tradicional, como parte de las actividades de la Feria Internacional de Idiomas (FIID 2026).

El evento fue organizado por el Gobierno Municipal y el Instituto Confucio de la Universidad de Guadalajara, con el propósito de promover el intercambio artístico y cultural entre México y China.

Durante la jornada se realizaron exhibiciones y talleres impartidos por maestras y maestros bordadores provenientes de China, quienes compartieron técnicas y conocimientos con personas dedicadas al arte y la artesanía en el municipio.

El secretario de Desarrollo Económico y Cultural de Tlaquepaque, Juan David García Camarena, señaló que el municipio mantiene una identidad ligada al arte y la tradición.

“Nos sentimos muy honrados y agradecidos con la UdeG y el Instituto Confucio por habernos seleccionado para llevar a cabo este encuentro cultural”, expresó el funcionario.

Por su parte, la directora del Instituto Confucio, Shushua Wei, destacó que el bordado chino forma parte de una tradición milenaria vinculada a la cultura y la identidad de distintas regiones de ese país.

“Aunque el bordado chino y el arte manual mexicano nacen en tierras distintas, comparten el mismo espíritu: transmitir sentimientos con las manos, preservar la cultura mediante las habilidades y conectar la vida con la belleza”, señaló.

La representante explicó que la visita de la delegación tuvo también el objetivo de conocer expresiones artísticas mexicanas y fortalecer la relación cultural entre ambos países.

En el encuentro también participó Dafeng Zhang, representante de las bordadoras chinas, quien resaltó la relevancia de realizar este intercambio en un municipio reconocido por su actividad artesanal y cultural.

Las actividades concluyeron con una convivencia entre participantes mexicanos y chinos, donde compartieron experiencias y expresiones artísticas relacionadas con el bordado y otras técnicas tradicionales.