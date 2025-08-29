Buscan en Ocotlán que transporte público migre al sistema ruta-empresa

Reunión de trabajo en busca de mejorar el transporte público en Ocotlán

Con el objetivo de hacer más eficiente el servicio de transporte público en Ocotlán, la Secretaría de Transporte (SETRAN), el gobierno municipal y empresarios locales avanzaron con acuerdos que permitirán la migración del modelo actual Hombre-Camión al de Ruta-Empresa, así como su integración a la política pública Mi Transporte, vigente en el estado.

En un comunicado del Gobierno de Jalisco, se informó que en la reunión de trabajo destacó el acuerdo entre transportistas locales para la conformación de dos empresas, que habrán de prestar los servicios de transporte local y suburbano.

Se dijo que Deysi Angel Hernández, Presidenta Municipal de Ocotlán, y Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte, encabezaron la reunión de trabajo, “con la meta de dar prioridad a los transportistas locales, ante la próxima oferta de concesiones que integrará el sistema de transporte del municipio”.

Lo anterior, según el comunicado, permitirá a los transportistas la formalización de procesos para “la compra de unidades, participación en programas de apoyos para la renovación de flota, subsidios para personas usuarias del transporte público —por parte del Gobierno del Estado—, o formar parte del Fideicomiso del Sistema Integrado de Recaudo para ampliar su esquema de pagos y aceptar medios electrónicos, entre otros beneficios administrativos".

El documento agregó que en esta primera etapa, se realizará la migración y reestructuración de rutas locales, mientras que en una segunda etapa, se avanzará con las rutas suburbanas.

“En una tercera y última etapa, los esfuerzos se enfocarán en la conformación del Sistema de Transporte Público Metropolitano de la región Ciénega”.

En la reunión de trabajo, se informó a los transportistas el cronograma oficial para la transformación al modelo Ruta-Empresa que incluye la entrega de concesiones y las fechas de presentación de solicitudes para acceder al programa de renovación de unidades.

Los transportistas, la Alcaldesa de Ocotlán y el Secretario de Transporte acordaron continuar con este trabajo de forma coordinada en las siguientes etapas.

Al inicio de la administración, el Gobernador Pablo Lemus, se reunió con alcaldes y transportistas de la región para presentar este proyecto de modernización del transporte público en los municipios ribereños.