Mar Adentro de México A.C. lanza convocatoria para el 15° Congreso Nacional Universitario de Debate en Puerto Vallarta

Mar Adentro de México A.C. anunció la apertura de la convocatoria para el 15° Congreso Nacional Universitario de Debate (CNUD), que se llevará a cabo del 6 al 10 de octubre de 2025 en Puerto Vallarta, Jalisco. El evento busca impulsar el liderazgo juvenil a través del diálogo y la formación académica, con énfasis en los ejes de Cultura de Paz y Salud Mental.

CNUD 13° (Cortesía)

Durante cinco días, estudiantes de universidades públicas y privadas de todo el país participarán en paneles de expertos, cursos, talleres, un torneo nacional de debate y un concurso de políticas públicas, con el fin de fortalecer habilidades de pensamiento crítico, investigación y argumentación.

El CNUD se ha consolidado como un espacio que vincula a instituciones de los sectores académico, social, gubernamental y privado, promoviendo la participación activa de las juventudes en la solución de problemáticas nacionales. Desde hace 15 ediciones, ha permitido que jóvenes incidan en temas sociales y construyan propuestas innovadoras con impacto real.

El equipo campeón del torneo de debate recibirá un certificado como integrante de la Delegación Juvenil de Mar Adentro de México A.C. ante ONU Mujeres, lo que les permitirá participar en la CSW70 en Nueva York en marzo de 2026, con gastos de hospedaje cubiertos. Asimismo, se premiará a la mejor política pública con difusión en medios nacionales e internacionales y su presentación ante instancias estatales y federales.

CNUD 13° (Cortesía)

Las universidades interesadas podrán inscribir hasta dos equipos de debate y dos representantes para el concurso de políticas públicas, con un cupo máximo de 20 equipos. El registro estará abierto hasta agotar lugares e incluye una cuota de recuperación por equipo, con opciones de becas limitadas.

“Debatir es trascender. Este congreso es una plataforma para que las y los jóvenes fortalezcan su liderazgo y sean agentes de cambio en sus comunidades”, destacó Veronica Vargas, coordinadora de Debate.

Para más información sobre inscripciones y el programa de actividades, se puede consultar www.maradentro.com.mx o escribir a cnud@maradentro.com.mx.