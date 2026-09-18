Vero Delgadillo encabeza simulacro por sismo de 7.4 grados en Guadalajara

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, encabezó un simulacro de emergencia con hipótesis de un sismo de 7.4 grados, en el que participaron 172 elementos de distintas dependencias municipales para poner a prueba la capacidad de coordinación y respuesta ante un escenario de emergencia mayor.

El ejercicio contempló distintos puntos de la ciudad con daños hipotéticos en edificios públicos, hospitales, escuelas, mercados y fincas del Centro Histórico, además de personas lesionadas, atrapadas y evacuadas.

Del total de participantes, 120 pertenecen a la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos; 20 a la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, con el apoyo del helicóptero Zeus, dos binomios caninos y cuatro unidades; 16 a Servicios Médicos Municipales, con cuatro ambulancias y seis motocicletas; y ocho trabajadores del DIF Guadalajara para la atención y operación de refugios temporales.

Uno de los objetivos principales fue poner a prueba la operación del Grupo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR Guadalajara), particularmente en labores de localización y rescate de personas atrapadas, atención de víctimas múltiples y evaluación de estructuras dañadas.

El secretario general del Gobierno de Guadalajara, Manuel Romo, señaló que durante la actual administración el grupo pasó de contar con 70 personas capacitadas a 120 elementos especializados. Añadió que este año se autorizaron 10 millones de pesos para la adquisición de equipo, parte del cual fue utilizado durante el simulacro.

Simulan daños en edificios y zonas estratégicas

Como parte de la hipótesis, en la Presidencia Municipal de Guadalajara se reportaron tres personas lesionadas y la evacuación total del inmueble. En la Catedral de Guadalajara se simuló el colapso de la aguja de la torre norte, con seis personas lesionadas y dos personas no localizadas.

También se planteó un daño estructural parcial en el C5 Guadalajara, sin personas lesionadas, y el colapso de una torre de vigilancia en la Base 1 de Bomberos, situación que obligó a plantear la evacuación y traslado temporal de las operaciones a otra sede.

En el Mercado Corona, el escenario contempló el colapso parcial de un módulo del segundo nivel, con 12 personas lesionadas, ocho atrapadas y 120 evacuadas. Mientras que en una escuela ubicada en Cruz del Sur se simuló la atención de 18 menores lesionados, dos de ellos con lesiones de gravedad moderada, además de la evacuación de 600 personas.

El ejercicio incluyó también un escenario de colapso parcial en una sección activa del Hospital Civil Viejo, donde se plantearon 12 personas lesionadas, cinco atrapadas y 60 pacientes reubicados.

En una unidad del Centro Médico se contemplaron daños no estructurales, elevadores detenidos, evacuación parcial y una reducción temporal en la continuidad de los servicios.

Para el Centro Histórico se establecieron 17 reportes iniciales de daños, de los cuales seis fueron confirmados: dos colapsos totales y cuatro parciales, con 12 posibles personas atrapadas en calles estrechas obstruidas.

En la zona del Centro Histórico y San Juan de Dios también se plantearon cortes de energía eléctrica, caída de postes, afectaciones en 12 comercios de avenida Obregón, semáforos dañados y pérdida de los servicios de telefonía y cable.

Búsqueda, rescate y atención de víctimas

Ante los distintos escenarios, el plan de respuesta contempló mantener activo el Centro de Operaciones de Emergencia, realizar labores de extinción de incendios, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, atención de víctimas múltiples y habilitación de refugios temporales.

También se planteó el restablecimiento de servicios básicos como agua, electricidad, drenaje y telefonía, así como la migración temporal del C5 y el traslado de la Base 1 de Bomberos a una sede alterna.

El helicóptero Zeus realizó un sobrevuelo para la evaluación de daños y necesidades, mientras que se contempló la posibilidad de solicitar apoyo de equipos especializados de búsqueda y rescate estatales y nacionales.

Durante el ejercicio, los equipos de emergencia realizaron maniobras de clasificación rápida de víctimas, búsqueda mediante binomios caninos K9, apuntalamiento de estructuras y trabajos de penetración y rompimiento de muros de concreto, ladrillo, block y madera.

También se efectuaron maniobras de rescate técnico con cuerdas mediante una tirolesa para acceder a zonas consideradas de riesgo por posibles colapsos.

Delgadillo señaló que este tipo de ejercicios buscan mantener preparados a los equipos municipales ante distintos escenarios de emergencia y fortalecer la coordinación entre las dependencias encargadas de atender situaciones que puedan poner en riesgo la vida y el patrimonio de la población.