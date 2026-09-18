Justicia Cívica de Zapopan atiende más de 4 mil personas para prevenir conflictos vecinales

Prevenir que conflictos cotidianos entre vecinos o familiares escalen a situaciones de violencia es uno de los objetivos del modelo de Justicia Cívica Municipal de Zapopan, que ofrece asesoría jurídica, mediación y acompañamiento gratuito para que las partes involucradas puedan alcanzar acuerdos por la vía del diálogo.

De octubre de 2024 a agosto de 2026, 4 mil 772 personas han recibido atención presencial y telefónica por parte de esta instancia, principalmente en asuntos de carácter civil, mercantil, familiar y jurídico.

La directora de Justicia Cívica Municipal, Verónica Vázquez Murillo, explicó que la atención busca escuchar a las partes involucradas, orientarlas sobre las alternativas disponibles y, cuando el caso lo permite, facilitar acuerdos que permitan resolver las diferencias sin llegar a instancias judiciales.

Entre los conflictos que se atienden con mayor frecuencia se encuentran las molestias por perros y aves de corral, ruido excesivo, falta de mantenimiento de árboles y viviendas, acumulación de basura, invasión de espacios de estacionamiento, discriminación y diferencias entre vecinos o familiares.

En el caso del ruido, la funcionaria señaló que las celebraciones están permitidas, pero deben respetar los límites establecidos en el reglamento municipal.

“Estamos a favor de las celebraciones, pero existe un reglamento”, señaló Vázquez Murillo al referirse a situaciones como música a alto volumen, fiestas o la presencia de mariachis.

De acuerdo con la funcionaria, el límite permitido es de 55 decibeles durante el día y 50 decibeles entre las 22:00 y las 7:00 horas. Rebasar estos niveles constituye una falta administrativa y puede derivar en una sanción.

Mediación con respaldo jurídico

Justicia Cívica Municipal funciona como un centro de mediación acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (IJA) y cuenta con abogados, psicólogos y facilitadores certificados en mecanismos alternativos de solución de controversias.

Además de los conflictos vecinales, la dependencia brinda orientación y puede facilitar acuerdos en asuntos como convenios preventivos de arrendamiento, divorcios de mutuo acuerdo y administrativos, régimen de convivencia, alimentos y custodia.

También atiende asuntos mercantiles relacionados con pagarés y préstamos, entre otros casos que pueden resolverse mediante mecanismos alternativos.

Cuando las partes alcanzan un acuerdo, este queda establecido mediante un convenio que genera compromisos para ambas. En caso de incumplimiento, existen mecanismos legales para exigir el cumplimiento de lo pactado.

La directora destacó que la finalidad es que las personas puedan resolver sus diferencias mediante el diálogo y con certeza jurídica, antes de que los conflictos escalen.

Sin embargo, aclaró que los casos en los que existe violencia deben ser atendidos por las autoridades competentes, por lo que Justicia Cívica no interviene cuando se presenta este tipo de situación.

“Lo único que no podemos ver, o al menos no podemos intervenir, es cuando hay violencia, porque la violencia no es medible”, puntualizó.

Atención gratuita

Los servicios de Justicia Cívica Municipal son gratuitos y pueden solicitarse de manera presencial o telefónica en el número 33 3818 2200, extensión 1777, además de las redes sociales de la dependencia.

La ciudadanía puede acudir a las instalaciones ubicadas en la Comisaría de Zapopan, en Boulevard Panamericano 310; en la Unidad Administrativa Sur, ubicada en López Mateos Sur 5150, en Las Águilas, donde el horario de atención es de 8:00 a 16:00 horas; y en la Colmena Valle de los Molinos, con servicio de 9:00 a 17:00 horas.

Como parte de las acciones de prevención, la Coordinación General de Cercanía Ciudadana también lleva charlas de orientación a distintas colonias mediante el programa Barrio Cercano, con el objetivo de acercar los servicios y herramientas de mediación a las comunidades.

De esta manera, el Gobierno de Zapopan busca que las diferencias derivadas de la convivencia cotidiana puedan atenderse mediante el diálogo y con acompañamiento jurídico antes de que se conviertan en conflictos de mayor gravedad.