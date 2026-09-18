Hace Jalisco historia con la primera Licenciatura en Música Mexicana del país

. El programa comenzará en agosto de 2027.

La Secretaría de Cultura de Jalisco y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología formalizaron la primera Licenciatura en Música Mexicana con orientación en Mariachi y Patrimonios Regionales, que contará con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

El programa académico tendrá como sede la Escuela Regional del Mariachi en Cocula y comenzará a impartirse en agosto de 2027, con una duración de ocho semestres y una primera generación de alrededor de 30 estudiantes.

Con el RVOE, las y los egresados podrán obtener un título profesional con validez oficial, continuar estudios de posgrado y tramitar su cédula profesional. El plan de estudios incluye formación en solfeo, historia, piano, voz e interpretación de instrumentos como guitarra, guitarrón, vihuela, violín y trompeta, además de materias sobre investigación musical, producción e informática aplicada a la música.

La licenciatura busca profesionalizar el mariachi y preservar los patrimonios regionales vinculados a esta tradición, como danza, indumentaria e identidad cultural.

Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco, destacó que este proyecto responde a una demanda pendiente por más de tres décadas, mientras que Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, titular de la SICyT, subrayó que el programa abre nuevas oportunidades para quienes han hecho del mariachi su vida.

La Escuela de Artes de la Secretaría de Cultura coordinará la operación académica y, a través del Fideicomiso Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FEFCA), gestionará los recursos para docentes y gastos administrativos.

La convocatoria, requisitos y proceso de ingreso se difundirán próximamente por los canales oficiales de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

La creación de esta licenciatura coloca a Jalisco como referente nacional en la profesionalización de la música tradicional, al ser el primer estado en ofrecer un programa académico de nivel superior dedicado al mariachi. Con ello, se busca consolidar un modelo educativo que sirva de inspiración para otras entidades interesadas en fortalecer sus expresiones culturales.

Además, el proyecto representa un esfuerzo conjunto entre instituciones educativas, culturales y municipales, que permitirá no solo la formación de músicos profesionales, sino también la generación de investigaciones y proyectos que contribuyan a la preservación y difusión del mariachi como patrimonio vivo de México.