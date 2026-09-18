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18 sep 2026 - 03:07 PM
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Guadalajara
El acuerdo contempla capacitación, investigación, difusión e intercambio de información entre ambas instituciones
AMBU y CEDHJ firman convenio para fortalecer acciones en derechos humanos
Por
Ivana Lamas
septiembre 18, 2026 at 1:21p.m. GMT-6
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