El Salto inicia obras de colector sanitario y rehabilitación vial en La Alcantarilla

El Gobierno de El Salto arranca la construcción de un colector sanitario en la colonia La Alcantarilla, obra que completa un circuito para la parte baja de la localidad y permitirá mejorar las condiciones de los habitantes que no contaban con red de drenaje.

La presidenta municipal, Nena Farías, explica que con este proyecto se resuelve una carencia histórica.

“El colector sanitario beneficia a la parte baja de la colonia La Alcantarilla, la cual no tenía conexión a la red sanitaria; con la obra se logrará tener mejores condiciones para los habitantes”, afirma.

Además, se inician trabajos de repavimentación en la calle Jalisco, donde vecinos habían solicitado una intervención urgente debido al exceso de baches. La obra es supervisada por la alcaldesa junto con el equipo de Obras Públicas.

En la calle Pino, que conecta al fraccionamiento Lilas con La Alcantarilla y también funciona como camino saca cosechas, se proyecta su rehabilitación. Farías asegura que los trabajos comenzarán esta misma semana en respuesta a la demanda vecinal.