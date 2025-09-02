Lo vinculan a proceso por trasladar 23 kilos de mariguana en taxi

Elías "E" debe responder por delitos contra la salud

La Fiscalía General de la República en el estado de Jalisco obtuvo auto de vinculación a proceso contra un hombre quien fue detenido con droga que trasladaba en un taxi en el municipio de Guadalajara.

La dependencia federal informó que Elías “E” es probable responsable en la comisión del delito de contra la salud, en su modalidad de transporte de mariguana.

El sujeto fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara cuando transportaba la droga en un vehículo de alquiler en la colonia Quinta Velarde, en donde le aseguraron dos maletas con 23 kilos de cannabis sativa o mariguana.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal que a su vez lo remitió ante el juez especializado, quien calificó de legal la detención y le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito antes referido.

Como medida cautelar, Elías “E” estará en prisión el tiempo que dure su proceso en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de manera anónima, este tipo de delitos, a los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos de ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx