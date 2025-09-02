Inicia pago bimestral de programas sociales en Jalisco; más de un millón de beneficiarios recibirán apoyos

La delegada de los Programas del Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, anunció que entre el 1 y el 25 de septiembre se llevará a cabo la dispersión de apoyos correspondientes al bimestre septiembre–octubre para derechohabientes de pensiones y programas sociales federales.

La funcionaria detalló que en Jalisco más de un millón de personas recibirán depósitos. Los montos son: 3 mil pesos para la Pensión Mujeres Bienestar, 6 mil 200 pesos para Adultos Mayores, 3 mil 200 pesos para Personas con Discapacidad, mil 650 pesos para el Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras y 6 mil 450 pesos mensuales para quienes participan en Sembrando Vida.

Meave Ferniza explicó que los pagos se realizan de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido, y se depositan en la tarjeta del Banco del Bienestar.

En cuanto a las incorporaciones recientes, informó que en agosto se registraron más de 126 mil mujeres en la Pensión Mujeres Bienestar y 12 mil personas en la Pensión de Adulto Mayor.

Además, los censos del programa de salud casa por casa han superado los 535 mil registros y se han realizado más de 180 mil consultas médicas.