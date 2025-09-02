Miradas ausentes bajo pendones firmes en el Palacio Municipal de Guadalajara

Las sombras tropiezan con los monumentos que adornan el centro histórico de Guadalajara. El camino hacia el Palacio Municipal es ornamentado por calandrias eléctricas, cuyos conductores descansan en su interior y combaten el calor del mediodía, al tiempo que invocan a los transeúntes con un “¿Quiere dar un paseo?” al aire que busca su destinatario.

Calandria (Samantha Lamas)

Al fondo, grande e ilustre, se yergue el Palacio, donde descansan en sus amplios muros los pendones de la primera alcaldesa que ha tenido la Perla Tapatía, mostrando una Verónica Delgadillo con una sonrisa que le ilumina el rostro y un atuendo que delata que dicha fotografía forma parte de la sesión de fotos que fue duramente criticada en redes sociales.

Pendones (Samantha Lamas)

Si bien se presume que “La ciudad que te cuida” redujo 28% los delitos y mejoró la percepción de seguridad, el tema de lluvias e inundaciones es una constante en la vida de los tapatíos, quienes han tenido que sortear calles repletas de agua hasta alcanzar alturas de 2.5 metros y transportes públicos que se ven obligados a tener sus labores, por lo que se ha exigido respuesta a la alcaldesa, quien por esas fechas se vio siendo fotografiada en Palacio Nacional para su primer informe de gobierno.

Mientras la lluvia colapsa a la Ciudad, la Alcaldesa de @GuadalajaraGob, @VeroDelgadilloG se alista para ‘la selfie del día’. pic.twitter.com/Uzlxl89bLo — Martín Aquino (@martinaquinoa) August 20, 2025

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, señalando que mientras las lluvias arremeten contra la población, Vero se limita a posar para la cámara. Hoy, los pendones se mantienen firmes mientras los transeúntes siguen su camino sin mirarlos, se mantienen allí, rectos, observando una ciudad que ha elegido una alcaldesa y que, al mismo tiempo, la crítica por su interés en la imagen mediática.

Pendones (Samantha Lamas)

Los alrededores del Palacio Municipal resguardan a tapatíos cansados, quienes reposan bajo la sombra y contemplan el centro histórico: algunos duermen, otros, simplemente, se mantienen sentados y ajenos a la multitud.

Afuera de Palacio Municipal (Samantha Lamas)

El interior vacío, recibe a los visitantes con una pantalla que reproduce las fichas de búsqueda de los (no pocos) desaparecidos, mientras un mensaje arriba de la fotografía reza “El Gobierno de Guadalajara, como parte de un acuerdo con los colectivos de las familias de personas desaparecidas, difunde las fichas para contribuir con la búsqueda”. Unos pasos más y te reciben ocho pendones del gobierno de Verónica Delgadillo.

Fichas de personas desaparecidas en Palacio Municipal (Samantha Lamas)

Son llamativos, el blanco, el naranja y la fotografía de la presidenta invitan a mirarlos, sin embargo, debido a la poca afluencia, nadie parecía molestarse en ello. Las personas se desplazan a sus respectivas áreas, ajenas. Otros, sentados en las bancas, se mantienen absortos en la pantalla de sus teléfonos celulares.

Pendones (Samantha Lamas)

Una vez fuera, se encuentra el contador del “FIFA World Cup” que, quizá por su diseño llamativo, o el hecho de que está en medio de la calle, o la realidad de que México es un país fanático del fútbol, acapara varias miradas, incluso jóvenes se acercan para lograr discernir los números en la pantalla. Mientras tanto, los pendones pasan desapercibidos justo detrás.