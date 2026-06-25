Fiestas Patronales de Tlaquepaque continúan con conciertos, juegos y actividades gratuitas

Las Fiestas Patronales de San Pedro Tlaquepaque continúan con una agenda de actividades culturales, musicales y recreativas que se desarrollará hasta el próximo 5 de julio en distintos espacios del Centro Histórico.

Desde el 20 de junio, el municipio ofrece espectáculos gratuitos, juegos mecánicos y actividades familiares como parte de una de las celebraciones tradicionales más importantes de la localidad.

Entre las atracciones destacan los juegos mecánicos instalados sobre el Andador Independencia y la calle Hidalgo. Además, los juegos infantiles son gratuitos de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 horas y los sábados y domingos de 13:00 a 15:00 horas.

El Teatro del Pueblo, ubicado en el Jardín Hidalgo, mantiene una programación diaria con presentaciones musicales, danza folclórica y espectáculos de artistas locales.

La cartelera para este fin de semana contempla:

25 de junio: Sonora Kaliente, Sonora Vainilla y Los Hijos de Mike Laure.

26 de junio: Banda La Reyna de Tlaquepaque y Adán Lozano e Invitados.

27 de junio: Grupo Los Pailotz y Los Cadetes de Linares.

28 de junio: Función de lucha libre.

FIestas Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

Además, el 4 de julio se presentará Marcos Flores en la Expo Ganadera. Los boletos para este concierto podrán obtenerse de manera gratuita en la Presidencia Municipal, de acuerdo con el Ayuntamiento.

Las autoridades recomendaron utilizar transporte público para acudir a las festividades. Una de las opciones es la Línea 3 del Tren Ligero, descendiendo en la estación Tlaquepaque Centro, desde donde se puede llegar caminando a las distintas sedes de las actividades.