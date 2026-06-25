Tlajomulco mantendrá descuentos en predial y agua hasta el 30 de junio

El Gobierno de Tlajomulco informó que el próximo 30 de junio concluirá el periodo de descuentos en el pago del impuesto predial y los servicios de agua potable, por lo que los contribuyentes todavía pueden acceder a una rebaja del 5 por ciento antes de que entren en vigor multas y recargos.

El tesorero municipal, Christian Castro Castro, recordó que quienes mantengan adeudos podrán regularizar su situación antes del cierre del programa.

“Hacer la invitación a los ciudadanos a que quienes todavía no realizan el pago de sus contribuciones, como el predial y el agua potable, puedan ponerse al corriente. Recordar que, a partir del primero de julio, comienzan a generarse multas y recargos”, expone.

“Entonces, si quieren aprovechar que no tengan multas y recargos en estos conceptos y, además, obtener un 5 por ciento de descuento, tienen hasta el último día de junio para regularizarse. Los ciudadanos están viendo trabajar bien sus impuestos. Hay obras en las calles todos los días, con el alcalde inaugurándolas. Son distintos programas y acciones que hemos realizado, y eso también se refleja en una mejora de la recaudación propia”, añade.

Fin descuentos predial Tlajo (Gobierno Tlajomulco)

El funcionario indicó que los pagos pueden realizarse en las recaudadoras municipales, instituciones bancarias, tiendas de conveniencia, kioscos de servicios y mediante las plataformas digitales habilitadas por el municipio.

Asimismo, permanece vigente el programa de prescripción administrativa para contribuyentes con adeudos correspondientes a 2019 y años anteriores. De acuerdo con el Ayuntamiento, quienes cumplan con los requisitos podrán solicitar la cancelación de esos adeudos y cubrir únicamente los correspondientes de 2020 en adelante, conforme a la normatividad aplicable.

El plazo tanto para obtener el descuento del 5 por ciento como para acceder a este esquema de regularización concluye el 30 de junio.